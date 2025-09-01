동아일보

“어머, 강아지 두 마리가 으르렁대네!”

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발령된 가운데 31일 대전 유성구에 있는 한 백화점을 찾은 시민들이 늑장 더위를 피해 실내 전시회를 감상하고 있다.

#대전 유성구#실내 전시회
김태영 기자 live@donga.com
