“어머, 강아지 두 마리가 으르렁대네!”
동아일보
입력
2025-09-01 03:00
2025년 9월 1일 03시 00분
김태영 기자
전국 대부분 지역에 폭염특보가 발령된 가운데 31일 대전 유성구에 있는 한 백화점을 찾은 시민들이 늑장 더위를 피해 실내 전시회를 감상하고 있다.
#대전 유성구
#실내 전시회
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
