임은정 “정성호조차 검찰에 장악…개혁안 참담한 수준”

임은정 서울동부지검장이 정성호 법무부 장관의 검찰개혁안을 두고 “눈가리고 아웅하는 수준”이라며 “정 장관조차도 검찰에 장악돼 있다”고 공개 비판했다.
임 검사장은 29일 국회 의원회관에서 열린 ‘검찰개혁 긴급 공청회’에서 “이번 (법무부) 첫 인사는 대통령직인수위원회 없이 하다 보니 인사 참사가 난 수준”이라며 “이진수 차관, 성상헌 국장 등 ‘찐윤’ 검사들이 검찰을 장악한 인사일 수밖에 없다”고 지적했다. 이어 “(정 장관의 검찰개혁안은) 검사장 자리 늘리기 수준인 것 같아서 참담한 심정”이라고 말했다.
그는 봉욱 대통령비서실 민정수석, 이 차관, 성 국장, 노만석 대검 차장, 김수홍 검찰과장을 ‘검찰개혁 5적’으로 규정하며 “이 사람들과 5대 로펌과의 유대가 있는 것 아니냐는 우려도 있다”고 주장했다. 또 “검찰 인적 청산이 안 된 상황에서 법무부에 중대범죄수사청을 두면 자리 늘리기로만 보인다”며 “이런 인적 구조라면 행안부 산하 설치안이 더 적절하다고 판단해 찬성하게 됐다”고 덧붙였다.
앞서 정 장관은 행안부 산하에 경찰·국가수사본부·중수청까지 둘 경우 수사권 집중이 우려된다고 밝힌 바 있다. 여당이 추진한 행안부 산하 중수청 설치안과는 다른 입장이었는데, 임 검사장은 이에 공개적으로 반발한 것. 임 검사장은 “검찰개혁을 실제로 하실 생각이 있으신지 정 장관과 정부에 국민들은 묻는다”며 “실제 검찰개혁을 완성할 사람으로 인사를 채워달라”고 했다. 법조계 일각에선 “임 검사장이 검찰개혁을 주장해온 강경파이지만 현직 검사장 신분으로 법무부 장관을 대놓고 비판하고 나선 건 적절하지 않다”는 지적이 나왔다.
