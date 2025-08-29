동아일보

임은정 “정성호조차 검찰에 장악…개혁안 참담한 수준”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 29일 20시 40분

임은정 서울동부지검장(왼쪽), 정성호 법무부 장관. 뉴시스
임은정 서울동부지검장(왼쪽), 정성호 법무부 장관. 뉴시스
임은정 서울동부지검장이 정성호 법무부 장관의 검찰개혁안을 두고 “눈가리고 아웅하는 수준”이라며 “정 장관조차도 검찰에 장악돼 있다”고 공개 비판했다.

임 검사장은 29일 국회 의원회관에서 열린 ‘검찰개혁 긴급 공청회’에서 “이번 (법무부) 첫 인사는 대통령직인수위원회 없이 하다 보니 인사 참사가 난 수준”이라며 “이진수 차관, 성상헌 국장 등 ‘찐윤’ 검사들이 검찰을 장악한 인사일 수밖에 없다”고 지적했다. 이어 “(정 장관의 검찰개혁안은) 검사장 자리 늘리기 수준인 것 같아서 참담한 심정”이라고 말했다.

그는 봉욱 대통령비서실 민정수석, 이 차관, 성 국장, 노만석 대검 차장, 김수홍 검찰과장을 ‘검찰개혁 5적’으로 규정하며 “이 사람들과 5대 로펌과의 유대가 있는 것 아니냐는 우려도 있다”고 주장했다. 또 “검찰 인적 청산이 안 된 상황에서 법무부에 중대범죄수사청을 두면 자리 늘리기로만 보인다”며 “이런 인적 구조라면 행안부 산하 설치안이 더 적절하다고 판단해 찬성하게 됐다”고 덧붙였다.

앞서 정 장관은 행안부 산하에 경찰·국가수사본부·중수청까지 둘 경우 수사권 집중이 우려된다고 밝힌 바 있다. 여당이 추진한 행안부 산하 중수청 설치안과는 다른 입장이었는데, 임 검사장은 이에 공개적으로 반발한 것. 임 검사장은 “검찰개혁을 실제로 하실 생각이 있으신지 정 장관과 정부에 국민들은 묻는다”며 “실제 검찰개혁을 완성할 사람으로 인사를 채워달라”고 했다. 법조계 일각에선 “임 검사장이 검찰개혁을 주장해온 강경파이지만 현직 검사장 신분으로 법무부 장관을 대놓고 비판하고 나선 건 적절하지 않다”는 지적이 나왔다.
#임은정#정성호#검찰개혁
손준영 기자 hand@donga.com
