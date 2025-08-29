채상병 특검, 황유성 전 방첩사령관 내일 소환

채상병 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 순직해병 특검팀(특별검사 이명현)이 오는 30일 황유성 전 방첩사령관을 참고인 신분으로 소환해 조사할 예정이라고 밝혔다.
29일 정민영 특검보는 이날 브리핑을 통해 “방첩사는 채 상병 순직사건이 발생한 이후 해병대와 국방부에서 발생한 일련의 과정에 대한 많은 정보를 수집하고 관리했다”이라며 이같이 말했다.
정 특검보는 “황 전 사령관을 상대로 채상병 사망사건과 관련해 보고받거나 지시한 사항, 방첩사가 당시 파악한 사항, 이종섭 전 국방부 장관으로부터 지시받은 사항에 대해 조사할 예정이다”이라고 했다.
또 특검팀은 이날 오전부터 국방부 검찰단 사무실에 대한 압수수색을 진행하고 있다.
정 특검보는 압수수색 진행 배경에 대해 “이종섭 전 국방장관은 2023년 7월 30일 채상병 사망사건과 관련해 해병대 수사단의 초동수사 결과를 보고받고 결재까지 했으나 다음날 예정된 수사 결과에 대한 언론 브리핑이 돌연 취소됐다”며 “경찰 사건 이첩도 이뤄지지 않았다”고 설명했다.
이어 “해병대수사단이 같은 해 8월 2일 채상병 사건을 경찰에 이첩하자 국방부 검찰단은 박정훈 대령을 집단항명수괴죄로 입건하고 경북경찰청의 자료를 무단 회수했다“며 ”이후 국방부 검찰단이 해병대 수사단 압수수색, 박정훈 구속영장 청구 등 강제수사를 진행했다“고 말했다.
정 특검보는 ”국방부 검찰단의 무단기록 회수 및 항명죄 수사 직권남용, 허위공문서 작성 등에 대한 여러 고발이 있었고 특검은 국방부 검찰단장, 군 검사, 수사관 상대로 수사를 진행해 왔다“며 “국방부 검찰단에 보관된 자료의 추가 확보 필요성이 있다고 판단하여 법원으로부터 영장을 발부받아 국방부검찰단 사무실 압수수색을 진행 중인 것”이라고 덧붙였다.
앞서 특검팀은 이날 오전 서울 용산구에 있는 국방부 검찰단에 수사관을 보내 압수수색을 진행 중이다. 압수수색 대상에는 김동혁 전 국방부 검찰단장과 염보현 소령이 사용했던 집무실 등이 포함됐다. 이번 압수수색은 국방부 검찰단의 채상병 사건 기록 회수 및 박정훈 해병대수사단장(대령)을 항명 혐의로 기소한 군검찰 내 자료 확보를 위한 것으로 전해졌다.
