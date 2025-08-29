본문으로 바로가기
가을 길목에 만개한 무궁화꽃
동아일보
업데이트
2025-08-29 03:12
2025년 8월 29일 03시 12분
입력
2025-08-29 03:00
2025년 8월 29일 03시 00분
박영철 기자
가을을 여는 절기 처서가 지난 28일 전남 장성군 무궁화공원에 100여 종 1만2000여 그루의 무궁화가 활짝 피어 관광객들의 눈길을 끌고 있다.
박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
