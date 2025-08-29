동아일보

가을 길목에 만개한 무궁화꽃

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 29일 03시 00분

가을을 여는 절기 처서가 지난 28일 전남 장성군 무궁화공원에 100여 종 1만2000여 그루의 무궁화가 활짝 피어 관광객들의 눈길을 끌고 있다.

#무궁화꽃#가을#장성#무궁화공원
박영철 기자 skyblue@donga.com
