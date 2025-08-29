양구서 한바탕 웃고 배꼽 잡아보세요

오늘부터 사흘간 ‘양구 배꼽축제’
국토 정중앙 도시 강원 양구군에서 29일 ‘2025년 청춘양구 배꼽축제’가 개막한다.
마지막 날엔 하하-박명수 출연도
31일까지 양구읍 레포츠공원에서 열리는 올해 축제는 ‘양구 배꼽 유니버스’를 주제로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 문화예술 행사로 펼쳐진다. 축제 기간 동안 진행되는 퍼레이드 공연에는 춘천인형극제와 함께하는 인형팀, 브라질 삼바팀 ‘라퍼커션’, 아프리카 타악그룹 ‘포니케’, 양구군 댄스팀 ‘MELT’, 양구 어린이 타악앙상블 ‘바투키즈’ 등이 참가해 축제 분위기를 끌어올릴 것으로 전망된다.
첫날인 29일 오후 2시에는 PNP예술단과 한전초 풍물패 공연으로 축제가 막을 올리고, 오후 7시에는 개막 축하 콘서트가 열린다. 30일에는 국악 콘서트와 동아리 공연, 김장훈과 조현아가 출연하는 ‘청춘양구 콘서트’가 예정돼 있다. 콘서트가 끝난 뒤에는 불꽃쇼가 이어진다. 31일에는 매직 벌룬쇼와 매직 버블쇼, 어린이 뮤지컬 ‘핑크퐁과 튼튼쌤의 댄스파티’, 하하와 박명수가 출연하는 ‘배꼽 콘서트’가 축제의 마지막 날을 장식한다.
이 밖에도 디스코팡팡, 바이킹, 유로번지 등 놀이기구와 버블 봄 파티가 진행되며, 축제를 즐기며 휴식할 수 있는 ‘힐링 글램핑존’도 운영된다.
양구군은 올해 축제를 ‘바가지요금 없는 축제’, ‘친환경 축제’로 만들겠다는 계획이다. 이를 위해 물가 종합상황실과 상시 모니터링단, 바가지요금 신고센터를 운영하고, 입점 업체의 기본 메뉴와 가격을 누리집에 미리 공개해 방문객들이 쉽게 확인할 수 있도록 했다. 먹거리 부스에서는 일회용품 대신 다회용기를 사용한다.
서흥원 양구군수는 “이번 배꼽축제를 통해 군민과 관광객 모두가 함께 즐길 수 있는 장을 마련했다”며 “축제장을 찾는 모든 분이 행복한 시간을 보내고 즐거운 추억을 남길 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.
