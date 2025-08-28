경기 고양시, 백석동 신청사 이전 ‘파란불’ 켜지나

의회 요청한 절반 공간 벤처기업 유치 반영
시장실·기조실 등 핵심부서 현 청사 잔류
지난달 경기도 투자심사 제출
경기 고양시가 일산동구 백석동 신청사를 벤처타운 및 공공청사 등 업무 빌딩으로 변경해 이전을 추진한다. 고양시의회가 요청한 내용을 반영한 것으로, 그동안 답보 상태에 있는 시청사 이전에 돌파구가 될지 관심이 쏠리고 있다.
고양시가 지난달 14일 경기도에 제출한 ‘시청사 백석 이전 투자심사’ 자료에 따르면 고양시는 고양시의회가 2018년 이미 의결했던 공유재산 관리계획의 ‘백석 업무 빌딩을 벤처타운 및 공공청사 등 공공 목적으로 활용한다’라는 내용을 반영하기로 했다.
● 시장·기조실·자치행정국 등 핵심부서 잔류
애초 고양시는 시청의 모든 부서를 입주키로 했지만, 경기도가 “고양시의회와 협의가 안 되었다”라는 이유로 3회에 걸쳐 투자심사를 보완 및 반려 조치했다. 이에 따라 의회의 요구대로 백석 업무 빌딩에 절반 이상을 벤처기업으로 입주시키고, 나머지 공간에만 시청 부서의 일부를 이전키로 기본 방침을 변경한 것이다.
현재 주교동과 성사동 외부 민간 건물 8곳에 임대해 있는 부서와 기존 사업 부서 등 모두 37개 부서는 백석 업무시설로 이전한다. 시장실과 부시장실, 기획조정실, 자치행정국, 직속부서 등 핵심부서들은 그대로 주교 청사에 남는다.
백석 업무 빌딩은 전체 면적 6만6189.51㎡(2만여 평) 규모의 20층과 13층 2개 타워로 2년여간 대부분 공실로 방치돼 있다. 고양시의회는 2018년 공유재산관리계획을 승인할 때 백석 업무 빌딩이 활용되면 협소한 청사 문제를 해결하고, 임대료 절감에 따른 예산의 절감 효과 증대를 기대할 수 있다고 언급했다. 임대료 등으로 해마다 약 13억 원이 넘는 예산을 지출한다. 민간 건물 임차부서의 임차 기간은 올해 말 대부분 끝난다.
● 구조보강 공사… 벤처집적타운 조성도 긍정 영향
고양시는 이번에 네 번째 경기도 투자심사를 요청했다. 백석 업무 빌딩을 벤처기업 집적시설 등으로 사용하기 위해서는 건물의 구조보강과 전기·통신 용량을 증설하고 화장실 등 편의시설을 확충해야 하는 상황이다. 투자심사가 통과되더라고 설계와 공사입찰 등 1년 가까이 소요되고 보강공사는 빨라야 1년 이상이 걸린다.
투자심사가 통과하지 못하면 이재명 대통령이 후보 당시 공약했던 백석동 벤처집적타운 조성에도 차질이 우려된다. 지난해 ‘요진 업무 빌딩 기부채납 지연 손해배상 소송’에서 손해배상 청구금 인정액이 애초 456억 원에서 262억 원으로 줄었다. 백석 업무 빌딩의 소유권 이전 후 1년이 넘도록 사용하고 있지 않다는 이유에서다. 백석 업무 빌딩은 공공요금 등 매달 약 3000만 원 이상의 예산이 투입되고 있다.
고양시는 2020년 6월 덕양구 주교동에 신청사 건립을 추진했다. 하지만 물가 상승 등으로 이전에 필요한 사업비가 4000억 원까지 치솟자, 이동환 고양시장이 취임 후 신청사 건립 대신 고양시가 소유한 백석동 업무 빌딩으로 청사 이전을 급선회했다. 2023년 여론조사 전문기관 리얼미터가 시민 1000명을 대상으로 한 조사에서 청사 이전 찬성 답변이 58.6%로 반대 41.4%보다 높게 나왔다.
