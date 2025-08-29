‘그린클래스’ 열어 미래 ESG 리더 양성

LG화학은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 건강한 사회를 만들기 위해 사회공헌사업에 집중하고 있다.
LG화학은 2020년 8월 환경 및 기후변화 대응을 중심으로 사회적 요구에 부합하는 사업을 추진하기 위해 사회공헌 비전인 ‘그린 커넥터’를 발표했다. 교육, 생태계, 경제, 에너지 등 4가지 중점 분야에서 사회·환경 가치를 극대화하는 활동에 집중한다는 계획이다.
‘라이크그린’은 LG화학이 지속가능한 지구를 만들기 위해 만든 대표 교육 사회공헌사업이다. ‘대담해’ ‘그린클래스’ 2가지 프로그램으로 구성됐다. ‘대담해’는 일반 시민들이 환경·과학·사회 문제에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 만든 유튜브 채널 프로그램이다. 이 프로그램에는 ESG 경영 전문가인 이은경 UNGC 실장 등 다양한 분야의 전문가가 참여해 심층 논의를 펼친다.
그린클래스는 많은 청소년이 ESG 리더로 성장할 수 있도록 학교 및 돌봄 기관을 대상으로 교육 자료를 제공하는 프로그램이다. 2024년부터 학생들이 주도적으로 자신의 미래를 설계해 미래 사회의 주역으로 성장할 수 있도록 진로 커리큘럼을 추가 개발해 제공하고 있다.
LG화학은 ‘그린클래스 임직원 봉사단’을 통한 교육 재능기부도 진행 중이다. 기존에는 자료를 만들어 원하는 곳에 전달하는 게 주된 역할이었다면 임직원들이 직접 교육기관에 찾아가 학생들과 소통하는 방향으로 발전했다. 임직원 그린클래스 봉사단은 지난해 전국지역아동센터 및 초등학교 19개소에 방문해 700여 명 이상의 초등학생에게 진로 상담 및 환경 교육을 진행했다.
댓글 0