광주·전남, 특별광역연합 선포…수도권 집중·지방소멸 대응 나서

지역 소멸 위기 등을 극복하기 위해 광주시와 전남도가 특별광역연합을 추진해 공동 대응하기로 했다. 광주시와 전남도는 27일 전남 나주시청에서 호남권 초광역 강화로 국토 균형발전을 위한 가칭 광주·전남 특별광역연합을 추진하기로 선포했다.
양 시도는 선포문을 통해 “광주와 전남은 유구한 세월 동안 삶의 터전을 공유하며 찬란한 역사와 문화를 함께 일궈 온 하나의 경제·문화·생활공동체”이라고 강조했다. 이어 “수도권 일극 체제와 지방소멸 위기 속에서 호남권의 자립과 번영, 국가 성장을 견인하기 위해 중앙정부의 전폭적인 지원이 담보된 이재명 정부의 5극3특 전략을 선도하겠다”고 덧붙였다.
또 “양 시도는 동등한 권한 아래에 공동목표를 설정해 신속하고 실효성 있게 추진하고 정부와의 긴밀한 협력체계를 구축해 320만 시도민의 공감대 형성 속에 균형발전 시대를 열어가겠다”고 강조했다.
수도권 블랙홀과 지방소멸 극복을 위한 이재명 정부의 5극(초광역권)·3특(특별자치도) 전략에 부응하기 위해 연내 출범을 목표로 첫발을 내디딘 광주·전남 광역연합의 성공 열쇠로 신뢰, 재정, 공동과제 추진 등이 과제로 떠오르고 있다.
양 시도는 이를 위해 합동 추진단을 운영해 조직·재정, 연차별 업무계획, 공동사무 등을 발굴하고 의회 설치, 규약 제정 등 필요한 준비를 차질 없이 추진하기로 했다. 특별광역연합의 공동사무는 산업, 교통, 관광 등을 대상으로 협의해 세부사항을 정하고 조속한 출범을 위해 양 시·도의 공동이익이 크고 협력 필요성이 시급한 현안 사업을 먼저 선정하기로 했다.
또 특별광역연합 설치계획 수립, 국고지원 요청, 재정 기반 구축, 정부 정책 수립 및 입법과정 대응에 협력하고 지역민과의 공감대 형성을 위해 공동 홍보하고 다양한 의견을 수렴하는 등 지역사회와의 소통을 강화하기로 했다. 끝으로 양 시도는 초광역 협력의 성공적인 경험 등을 바탕으로 향후 광주·전남 행정통합 방안을 마련하기로 협약했다.
광주전남광역연합의 1호 공동사무는 정부의 예비타당성 조사에서 탈락한 ‘광주~나주광역철도’로 선정됐다. 3개 지방자치단체는 광역철도의 조속 건설과 호남권의 지속 가능한 발전을 위해 올해 내 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 목표로 국토교통부와의 협의를 이어가기로 했다.
특별지자체 설치계획 수립, 국고 지원, 재정기반 구축, 정부 정책 수립 및 입법과정 대응에 필요한 사항들은 공동으로 긴밀히 협력하며 광주·전남 행정통합을 모색할 계획이다.
강기정 광주시장은 “광주·전남특별지자체는 광주·전남의 새로운 성장 기회를 여는 역사적 출발점”이라며 “국가균형발전으로 다시 뛰는 대한민국을 위해 320만 시도민이 정부와 함께 새로운 시대를 열어가겠다“고 말했다.
김영록 전남지사는 “전남과 광주는 하나의 뿌리에서 시작된 불가분의 관계로 특별지자체를 통해 하나의 공동체로 재도약하겠다”며 “호남이 대한민국의 새로운 중심축이 돼 5극3특 국가균형성장을 이끌고 국가 성장의 진짜 주체가 되는 미래를 열겠다”고 했다.
김경수 지방시대위원장은 “선포식은 단순히 두 지역의 협력을 선언하는 자리가 아니라 대한민국 균형성장의 새로운 이정표를 세우는 역사적인 순간”이라며 “연말 특별지자체 출범까지 적극적으로 지원해 국가균형발전의 성과가 실질적 성과로 이어지도록 하겠다”고 강조했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
정승호 기자 shjung@donga.com
