배꼽 빠지고 싶으면 부산으로 오세요

국제코미디페스티벌 29일 개막
부산시는 29일부터 다음 달 7일까지 부산 전역에서 ‘제13회 부산국제코미디페스티벌’(부코페)을 개최한다고 25일 밝혔다. 부코페는 국내 최초이자 최대 규모의 코미디 전문 공연 축제로, 2013년부터 매년 여름 국내외 유명 코미디언들이 부산을 찾아 공연을 펼쳐왔다.
스탠드업 공연-북콘서트도 열려
개막식은 29일 오후 7시 해운대구 벡스코 오디토리움에서 열리며, 사회는 박명수가 맡는다. 미디어 공연팀 ‘생동감크루’의 LED 축하 공연을 시작으로 ‘코미디 유튜브 대상’ 수상자인 이명화(랄랄)와 미국 공연팀 ‘벙크페펫’ 등이 특별공연을 선보인다.
올해 축제는 벡스코와 구남로 등 해운대를 비롯한 부산 곳곳에서 진행된다. 방송에서 쉽게 볼 수 없는 무대인 ‘서울코미디올스타즈’ 스탠드업 코미디 공연을 비롯해 다채로운 프로그램이 마련됐다.
또한 올해 처음으로 ‘코미디 북콘서트’가 열려 기대를 모은다. 전유성, 이홍렬 등 책을 출판한 코미디언들이 동서대 디자인 아이디어랩에서 관객과 대화를 나누고 사인회를 진행한다.
다음 달 4일부터 7일까지는 해운대구 구남로에서 야외 코미디 공연 ‘코미디 스트리트’가 개최되며, 관객이 있는 현장을 직접 찾아가는 ‘코미디 오픈 콘서트’도 준비됐다.
자세한 사항은 사단법인 부산국제코미디페스티벌 사무국에서 확인할 수 있다.
김화영 기자 run@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0