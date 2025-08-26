열살 된 ‘산악영화제’ 내달 26일 개막

울산울주산악영화제 10주년
국내 유일의 국제 산악영화제인 울산울주세계산악영화제(UMFF)가 다음 달 26일 개막한다.
내달 26~30일 울주 복합웰컴센터서 산-인간-자연 주제 상영작 선보여
주빈국 히말라야-네팔 특별전 열려… 영화제 10년 담은 아카이브 전시도
올해 10주년을 맞은 영화제는 9월 26일부터 30일까지 닷새간 울주군 영남알프스 복합웰컴센터 일원에서 열린다.
UMFF 집행위원회는 24일 “개최 10주년을 맞아 주요 출품작 외에도 지난 10년간 산악영화제를 빛낸 역대 수상작과 화제작을 함께 선보인다”고 밝혔다.
이 영화제는 산악스포츠, 산악문화, 모험, 탐험, 자연과 환경 등을 주제로 한 영화를 소개하는 국내 유일 국제 산악영화제다.
올해 주제는 ‘산, 자연, 인간’이다. 출품작은 총 71개국 996편으로, 이 가운데 국제경쟁부문 26개국 20편, 아시아경쟁부문 13개국 12편이 최종 선정됐다. 영화제 기간에는 43개국 110편이 상영된다.
개막작은 지난해 영화제를 찾았던 존 글라스버그 감독의 신작 ‘걸 클라이머’다. 세계적인 여성 산악인 에밀리 해링턴이 10년간 이뤄낸 도전과 성장을 담았다. 요세미티 ‘골든 게이트 루트’ 등반을 비롯해 끊임없는 시도와 부상, 회복 과정을 기록하며 여성으로서 마주한 한계를 어떻게 극복했는지를 보여준다.
폐막작은 레바논 출신 바샤르 카타르 감독의 ‘세상 끝까지, 470km’다. 울트라 마라토너이자 아버지인 알리 케다미를 통해 인간 정신과 공동체의 의미를 탐구한 작품으로, 두 작품 모두 아시아에서는 처음 공개된다.
특별 프로그램으로는 역대 수상작과 화제작을 다시 만나는 ‘10년, 10편’과 영화제 역사를 담은 아카이브 전시 ‘오르리 오르리랏다’가 마련됐다.
울산울주세계산악문화상(UMCA)은 ‘산악계 전설’ 라인홀트 메스너가 받는다. 그는 세계 최초로 히말라야 8000m급 고봉 14좌를 무산소로 완등한 인물이다. 메스너는 27∼28일 자신이 연출한 ‘스틸 얼라이브’와 ‘에베레스트―최후의 한 걸음’을 상영하고 관객과 소통한다.
올해 신설된 ‘헬로, 마운틴 필름 페스티벌!’ 섹션은 국제 교류의 장으로, 첫 주인공은 세계 최초 산악영화제인 이탈리아 트렌토영화제다. 주빈국으로는 ‘히말라야-네팔’이 선정돼 특별전이 열린다. 아시아 산악영화 가운데 일본의 ‘인간, 다베이 준코’, ‘다니구치 케이의 선물’, 이란의 ‘마운틴 보이’ 등이 소개된다.
부대행사도 다양하다. ‘자연에서 노래하다’ 무대에서는 영화와 음악이 어우러진 특별 공연이 열리고, 한국관광공사·국립산악박물관·국립밀양등산학교·울산과학기술원(UNIST)·울산대 등이 참여하는 체험 프로그램도 진행된다.
올해 영화제 홍보대사로는 배우 권유리가 위촉됐다. 그는 “영화제가 주는 위로와 용기를 많은 분들과 함께 나누고 싶다”며 “홍보대사로서 열심히 응원하겠다”고 말했다.
엄홍길 영화제 집행위원장은 “영남알프스 품에서 시작된 영화제는 지난 10년간 자연과 사람, 지역사회가 함께 엮어낸 소중한 자산으로 자리 잡았다”며 “산·자연·인간을 주제로 한 의미 있는 영화를 모아 소개하는 영화제 역할을 충실히 하겠다”고 밝혔다.
이순걸 울주군수 겸 영화제 이사장은 “10회 영화제를 축하하듯 울산 반구천 암각화가 올해 세계문화유산에 등재돼 더욱 뜻깊다”며 “울산시와 울주군이 함께 시너지를 내고 있으며, 앞으로도 활기차고 발전하는 영화제로 성장하도록 노력하겠다”고 말했다.
