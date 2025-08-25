전국 폭염 속 중부지방 비…수도권 시간당 30~50mm 집중호우

제주 한라산을 제외한 전국에 폭염특보가 내려진 가운데 25일 새벽 중부지역을 중심으로 비가 내리기 시작했다. 북쪽에서 남하한 찬 공기가 남쪽의 따뜻한 공기와 만나 내리는 이 비는 26일까지 전국 대부분 지역에 최대 80mm 내외의 비를 뿌릴 전망이다.
25일 기상청에 따르면 이번 비는 이날 오전 중 수도권 전역과 충남으로 확대된다. 오후 강원 내륙 및 산지, 충북, 호남까지 확대된 이후 26일까지 이어질 것으로 보인다. 수도권에 30~80mm, 강원과 충청, 전라권에 20~60mm, 경상과 제주에 5~30mm가 예보된 가운데 인천과 경기북부에는 100mm 이상 내릴 가능성이 있다. 서울을 비롯한 수도권은 25일 밤부터 26일 아침까지 시간당 30~50mm의 집중호우가 내릴 전망이다. 25일 낮 기온은 31~37도로 예보됐다.
이번 비가 무더위를 완전히 식히기는 어려울 것으로 보인다. 오히려 비가 그친 뒤 습도가 높아진 상태에서 강한 햇볕이 내리쬐며 금세 기온이 상승할 것으로 예상된다. 현재 한반도는 북태평양 고기압과 티베트 고기압의 ‘이중 열돔’이 씌워져 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 상황이다.
26일 아침 최저기온은 23~28도, 낮 최고기온은 29~34도로 예보됐다. 기상청은 “당분간 평년보다 높은 기온이 예상된다”며 “전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르는 무더운 날씨가 이어질 전망”이라고 밝혔다.
