당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

당뇨병은 현대인에게 가장 흔한 만성 질환 중 하나다. 당뇨병은 인슐린 분비 부족 또는 인슐린 작용의 이상으로 혈당 조절에 장애가 생기고, 고혈당 상태가 지속되는 상태다. 당뇨병은 병 자체보다 합병증이 더 무서운 질환이다. 심근경색증·만성콩팥병·망막병증·뇌졸중 같은 심각한 합병증 위험을 높여 환자의 삶의 질을 떨어뜨리고 사회적 부담도 키운다.
2023년 기준 우리나라 19세 이상 성인 당뇨병 유병률은 9.4%다. 암 등과 함께 국내 주요 사망 원인 가운데 하나로 꼽힌다.
자가면역 질환으로 주로 소아기에 발병하는 제1형 당뇨(전체의 약 2%)와 달리 후천성인 제2형 당뇨는 생활 습관과 밀접한 관련이 있다. 특히 고당분 식단은 비만과 인슐린 저항성을 통해 제2형 당뇨병 위험을 높인다. 운동 부족도 발병 위험을 높이는 요인 중 하나다.
당뇨병은 초기에 특별한 증상이 없는 경우가 대부분이다. 그래서 자신이 당뇨병에 걸린 사실조차 모르는 사람이 의외로 많다. 치료가 늦어지면 그만큼 합병증 발생 위험이 커진다.
혈액 검사를 통한 진단이 가장 확실한 방법이지만, 일상생활에서 다음과 같은 증상이 나타난다면 병원에 가 당뇨병 감사를 받는 것이 권장된다.
소변을 평소보다 자주 본다 전문가들은 평소보다 소변을 훨씬 자주 본다고 느낀다면 당뇨병 신호일 수 있다고 설명한다. 세포로 전달되지 않고 혈액 속에 남아 있는 포도당이 증가하면 소변으로 배출되기 때문이다. 다만 전립선 질환이 있는 남성이나 폐경 이후 여성처럼 다른 원인으로도 배뇨 횟수가 늘 수 있으므로, 반드시 당뇨병만의 증상으로 단정할 수는 없다.
갈증이 심하게 난다 심한 갈증은 사람들이 처음 인식하는 당뇨병 증상 가운데 하나다. 혈당이 높아지면 소변량이 늘고, 이로 인해 탈수가 생기면서 갈증이 심해지기 때문이다.
체중이 줄어든다 갑작스럽거나 비정상적인 체중 감소 역시 당뇨병 초기의 흔한 신호다. 인슐린 조절이 제대로 되지 않으면 포도당이 충분히 세포에 전달되지 않아 에너지가 부족해진다. 몸은 포도당 대신 지방이나 근육의 단백질을 대체 에너지원으로 사용하게 되고, 이로 인해 의도하지 않은 체중 감소가 나타날 수 있다.
피부 변화가 나타난다 “피부에 작은 혹처럼 튀어나온 피부 유두종은 인슐린 저항성을 시사할 수 있다. 또한 목뒤나 겨드랑이처럼 피부가 접히는 부위에 어둡고 벨벳 같은 색으로 변하는 색소 침착이 생기는 흑색가시세포증도 인슐린 저항성이나 당뇨병의 신체적 징후일 수 있다”라고 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 의대 내분비내과 전문의 알리사 도밍게스 박사가 설명했다.
상처가 잘 낫지 않는다 고혈당이 상처 치유를 늦춘다는 점은 잘 알려진 사실이다. 도밍게스 박사는 “이 증상은 주로 혈당이 오랫동안 높게 유지된 진행된 당뇨병 환자에서 더 흔히 보이지만, 오랫동안 검진을 받지 않아 고혈당이 방치된 경우에도 나타날 수 있다”라고 말했다.
식사 후 졸음이 쏟아진다 식사 후 참을 수 없는 졸음이 반복된다면 혈당 변동 이상을 의심해 볼 수 있다. 이는 식후 1시간 동안 몸속 혈당이 급격히 치솟는 ‘혈당 스파이크’ 때문일 가능성이 있다. 특히 빵·파스타·백미 등 정제된 탄수화물 음식이나 주스·아이스크림 같은 단당류 식품을 먹고 난 후 극심한 졸음이 쏟아진다면 혈당 이상 여부를 점검해볼 필요가 있다. 혈당 변동 이상은 당뇨병의 전형적 증상은 아니지만, 당뇨 전단계와 초기 대사 이상을 시사하는 중요한 경고 신호다.
