김건희 오늘 재소환… 건진도 구속후 첫 조사

[3대 특검 수사]
‘건강 이유 불출석’ 金, 조사 응할 듯
특검, 통일교 청탁 혐의 수사력 집중

김건희 여사(왼쪽)와 건진법사 전성배 씨. 뉴스1 DB
김건희 여사와 ‘통일교 청탁 의혹’의 핵심인 건진법사 전성배 씨(65)가 25일 나란히 특검에 출석해 조사받는다. 두 사람은 모두 건강 문제를 이유로 직전 소환에는 응하지 않았다. 김 여사가 앞선 세 차례 소환 조사에서 진술 대부분을 거부한 가운데, 특검은 전 씨 등 신병을 확보한 ‘키맨’들을 중심으로 수사에 속도를 낸다는 방침이다.

김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 25일 오전 10시 김 여사에게 출석하라고 통보했다. 변호인 등에 따르면 김 여사는 23일 특검의 소환 통보에 우울증·저혈압 등 건강 문제를 이유로 불출석했지만, 25일 조사에는 응한다는 입장이다.

앞서 특검은 12일 김 여사를 구속한 뒤 14, 18, 21일 세 차례 조사에서 공천개입 의혹과 도이치모터스 주가 조작, 건진법사 청탁 의혹 등을 추궁했다. 하지만 김 여사는 대부분 진술을 거부한 것으로 전해졌다.

특검은 신병을 확보한 키맨들의 입을 열어 수사를 이어갈 전망이다. 특히 김 여사의 구속 기한이 이달 31일 만료되는 만큼, 특검은 남은 수사에 속도를 내 기소 여부를 결정할 것으로 보인다.

특검은 25일 전 씨에 대해서도 구속 후 첫 조사를 진행한다. 전 씨 역시 건강상의 문제로 22일 특검팀 조사에 출석하지 않았다. 전 씨는 2022년 4∼8월경 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 통일교 현안 청탁을 대가로 6000만 원 상당의 그라프 다이아몬드 목걸이와 총 2000만 원 상당의 샤넬백 2개 등을 건네받아 김건희 여사에게 전달한 혐의를 받고 있다.

특검은 남은 기간 두 사람을 대상으로 통일교 청탁 혐의 등에 대해 집중 추궁한다는 입장이다. 특히 특검은 YTN 인수, 캄보디아 메콩강 부지 개발 등 공적개발원조(ODA) 사업 지원을 비롯한 통일교 현안 청탁과 금품이 오간 구체적 경로를 규명하고, 대가성을 입증하는 데 수사력을 집중할 방침이다.

소설희 기자 facthee@donga.com
