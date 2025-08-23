특검 “현직 檢간부, 건진에 인사청탁 정황” 진술 확보

김건희 특검(특별검사 민중기)이 구속된 건진법사 전성배 씨에게 현직 검찰 간부가 인사 청탁을 한 정황이 있다는 진술을 확보한 것으로 22일 알려졌다.
특검은 최근 전 씨와 친분이 있었던 A 씨로부터 “2017년 전 씨 법당에 검사 B 씨가 찾아온 것을 목격했고, 전 씨를 만나고 나오는 B 검사와 마주쳤다”며 “B 검사가 특정 지역에서 서울중앙지검으로 이동하게 해줘 감사 인사를 하러 온 것이라고 들었다”는 진술을 확보했다. 윤석열 전 대통령이 2017년 5월 서울중앙지검장으로 부임했는데 당시 다른 검찰청에서 근무하던 B 검사가 윤 전 대통령 부부와 오랜 인연이 있는 전 씨를 통해 인사청탁을 한 게 아니냐는 의혹이 제기되는 대목이다. B 검사는 현직 검찰 간부인 것으로 알려졌다.
특검은 A 씨로부터 “전 씨와 B 검사가 유명 연예인 성추행 의혹 사건에 대해 대화를 나눈 것으로 기억한다”는 진술도 확보해 진위를 확인하고 있다. 전 씨가 B 검사에게 “요새 무슨 사건을 하느냐”고 묻자 B 검사가 “연예인 성추행 혐의 사건을 맡고 있다”고 답했다는 것이다. A 씨는 “B 검사가 처음엔 해당 연예인을 구속해야 한다는 취지로 말했다”며 “전 씨가 ‘내가 불기소하라면 어떻게 할거야’라고 했고, B 검사가 ‘고문님이 하지 말라면 안 해야죠’라고 말했다”고 진술한 것으로 알려졌다.
특검은 전 씨가 2022년 11월부터 지난해 말까지 사업가 김모 씨로부터 또 다른 검찰 간부의 인사를 청탁하는 문자메시지를 여러 차례 받은 사실도 확인해 수사하고 있다. B 검사는 “전 씨를 만난 적은 있지만 인사 청탁은 하지 않았다”는 입장인 것으로 알려졌다. 전 씨 측도 “B 검사를 모르고 인사 청탁을 받은 사실이 없다”고 밝혔다. 전 씨는 검사들의 이력서를 다수 휴대전화에 넣어 다닌 것으로 알려졌다. 전 씨는 휴대전화에서 발견된 검사들의 이력서에 대해 “운명을 보기 위해 이력을 확인했을 뿐”이라고 주장했다.
특검은 “해당 의혹 관련자에 대해 조사를 하거나 수사를 진행한 사실은 없다”고 밝혔다.
대검찰청은 “진술 외엔 의혹을 확인할 추가 근거는 없다”며 “사실관계는 철저히 확인할 것”이라고 밝혔다.
