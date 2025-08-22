“미안해, 그만” 울며 애원해도 뺨 때린 ‘학폭’ 여중생

가정법원 송치…부추긴 남고생은 검찰 송치
또래 여학생을 폭행한 혐의를 받는 여중생과 이를 부추긴 고등학생이 각각 가정법원과 검찰에 넘겨졌다.
22일 경찰에 따르면 인천 연수경찰서는 폭행과 특수협박 혐의를 받는 중학생 A 양(14)을 인천가정법원에 송치했다. 또 현장에서 A 양의 범행을 부추긴 고등학생 B 군을 방조 혐의로 불구속 입건해 검찰에 송치했다.
A 양은 지난해 11월 인천 연수구의 한 아파트 주차장에서 또래 중학생의 뺨을 7차례 때리고 흉기로 위협한 혐의를 받고 있다. 조사 결과, A 양은 사건 당시 13세로 촉법소년(만 10세 이상∼14세 미만)에 해당됐다. 이에 형사처벌 대신 가정법원 소년부에서 소년법에 따라 보호처분(1~10호)을 받는다.
앞서 해당 사건은 사회관계망서비스(SNS)에 ‘인천 송도 11년생 학폭(학교폭력) 영상’이라는 제목으로 올라와 공분을 샀다. 1분 39초짜리 영상에는 피해자가 “미안해. 그만해 줘”라고 울먹이는 장면이 담겨 있다. 하지만 A 양은 이같은 피해자의 애원에도 아랑곳하지 않고 계속해서 뺨을 때렸다.
영상이 빠르게 확산하면서 가해자와 피해자의 신상은 그대로 노출됐다. 일부 누리꾼은 “공유수 1000(회) 달성시 가해자 신상공개”라며 영상 공유를 유도했다. 경찰은 2차 피해를 막기 위해 방송통신심의위원회에 삭제를 요청했고, 현재 대부분의 영상은 내려진 상태다.
