이명현 특검 “임성근 천하의 개XX” 페북 글 공유

채 상병 특검팀을 이끄는 이명현 특별검사가 자신의 페이스북에 채 상병 사건의 핵심 피의자를 비난하는 게시물을 공유한 것으로 나타났다. 국민의힘은 “(이 특검이) 노골적인 정치적 편향성을 드러냈다”며 사퇴를 촉구했다.
22일 법조계에 따르면 이 특검은 최근 개인 페이스북 계정에 임성근 전 해병대 1사단장을 “천하의 개XX”라고 지칭한 제3자의 게시물을 공유했다. 이 특검이 공유한 건 ‘이재명을 사랑하는 모임(이사모)’라는 페이스북 채널에 올라온 게시물이다. 이 게시물에는 ‘임성근 전 사단장이 특검에 출석해 진술을 거부했다’는 취지의 언론 기사 제목 캡처와 임 전 사단장의 사진이 함께 게시돼 있다. 본문에는 “천하의 개XX…”라고 적혀 있다. 임 전 사단장은 채 상병에게 무리한 수중 수색을 지시해 사망에 이르게 한 혐의로 채 상병 특검의 수사를 받고 있다.
이 특검은 이 밖에도 ‘서희건설 건물 2층 양재동 비밀캠프 임대료 받은 기록 없어, 정당해산 사유 빼박’이라고 적힌 글이나 김건희 여사의 허위경력 의혹을 무혐의 처분한 검찰을 비난하는 글 등 정치적 편향성을 드러낸 게시물을 다수 공유한 것으로 전해졌다.
법조계 안팎에선 “이 특검이 이러한 게시물을 공유한 것만으로도 핵심 피의자에 대한 선입견을 내비쳐 특검의 정치적 중립 의무를 위반한 것”이라는 지적이 나온다.
국민의힘 조배숙 의원은 22일 오전 원내대책회의에서 “여당에는 꼬리를 흔들고 야당에만 이빨을 드러내는 특검은 없었다”며 “자기가 수사하고 있는 사건의 피의자를 ‘개XX’라고 부른다면 이미 수사 결과는 정해진 거나 마찬가지 아니겠느냐”고 비판하며 사퇴를 촉구했다.
