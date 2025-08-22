건진법사, 구속 후 첫 조사 불출석…특검, 25일 재소환 통보

‘통일교 청탁 의혹’의 핵심 인물인 건진법사 전성배 씨(65)가 22일 오후 건강 문제를 이유로 구속 후 첫 소환 조사에 응하지 않았다.
22일 김건희 특검에 따르면 특검은 이날 전 씨가 조사에 불출석함에 따라 오는 25일 오전 10시 출석을 재통보했다. 전 씨는 2022년 4∼7월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 통일교 현안 청탁을 대가로 6220만 원 정도인 그라프 다이아몬드 목걸이와 총 2000만 원 상당의 샤넬백 2개 등을 건네받아 김건희 여사에게 전달한 혐의를 받고 있다. 전 씨는 전날 증거를 인멸할 염려가 있다는 이유로 구속됐다.
특검은 이날 오전부터 양평고속도로 종점 변경 특혜 의혹 사건과 관련해 양평군청 등 10여 곳에 대한 압수수색에 나섰다. 전날에는 윤석열 전 대통령의 장모 최은순 씨 측근으로 알려진 김충식 씨의 자택과 양평 소재 창고를 압수수색 했다. 압수수색 대상에 국민의힘 김선교 의원, 원희룡 전 국토교통부 장관, 전진선 양평군수 등은 포함되지 않았다.
또한 특검은 이날 김 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 변호사법 위반 혐의로 구속 기소했다. 이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가 조작 주포인 이모 씨로부터 8390만 원을 받고 그가 받던 형사재판에서 집행유예를 선고받을 수 있도록 힘써 줬다는 혐의를 받고 있다. 특검은 이 전 대표가 이 씨에게 ‘김 여사가 재판 과정을 살피고 있다’, ‘VIP(윤 전 대통령)에게 말해 집행유예가 나오도록 하겠다’며 접근한 것으로 판단하고 있다.
