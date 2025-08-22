‘처서’ 무색한 열대야·폭염 계속…오늘 서울 33도 구미 37도

남부지방을 중심으로는 폭염경보가, 나머지 대부분 지역에는 폭염주의보가 내려진 가운데 간밤 도심과 해안을 중심으로는 열대야가 나타났다. 서울과 인천 제주는 7일, 부산과 강원 강릉은 9일 연속 열대야를 겪었다.
22일 낮 최고기온은 30~37도로 예보됐다. 경북 구미가 37도까지 오르고 대구 36도, 대전 35도, 서울 광주 울산 부산은 33도 등이 예상된다. 오후부터 저녁까지 전라 동부와 경북 남부, 울산, 경남 내륙, 제주에 소나기가 올 가능성이 있다.
당분간 무더위와 열대야는 계속될 전망이다. 특히 23일 티베트 고기압과 북태평양 고기압이 한반도 상공에서 겹쳐지며 주말에는 ‘이중열돔’이 형성된다. 이에 따라 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르는 날씨가 이어질 것으로 보인다.
23일 아침 최저기온은 22~28도, 낮 최고기온은 31~36도로 예보됐다. 오전부터 저녁 사이 수도권과 강원에 5~40mm, 제주도에 5~20mm의 소나기가 내리는 곳이 있을 전망이다.
전채은 기자 chan2@donga.com
