캐리어-골프백에 1155억 숨겨 필리핀 반출, 도박자금 환치기

현지 카지노서 한국인 고객 유인
한국서 원화 받아 환전해 밀반출
1회 20만달러, 519회 걸쳐 운반
세관, 총책-운반책 10명 檢송치… 도박으로 탕진, 회수 가능성 없어
지난해 1월 필리핀에 체류 중인 40대 총책 정모 씨는 현지 카지노 에이전트에게 도박 자금으로 추정되는 813만 필리핀페소(약 2억 원)를 불법 ‘환치기’ 방식으로 판매했다. 정 씨는 자신의 아내를 시켜 경기 성남시 단대오거리역 인근에서 에이전트 측 대리인으로부터 현금 2억 원을 수령하게 했다. 이후 해당 대금을 환전해 필리핀으로 빼돌린 정 씨는 현지 정킷방(해외 호텔 카지노 내 고액 VIP 전용 사설 도박장) 계좌를 통해 에이전트 측에 페소를 이체했다.
정 씨는 같은 해 4월에도 필리핀 마닐라 소재 한 카지노에서 도박 자금이 부족해진 한국인 고객을 유인해 환치기로 자금을 유통했다. 해당 고객으로부터 7590만 원을 국내 계좌로 입금받아 그에 상응하는 300만 페소를 정킷방 계좌로 지급했다.
● 캐리어-골프백 등에 숨겨 1155억 원 밀반출
한국과 필리핀을 오가며 1400억 원 상당의 불법 환치기를 벌인 조직이 세관 당국에 덜미를 잡혔다. 이들은 현지 정킷방에 상주하면서 소셜네트워크서비스(SNS) 단체 대화방을 통해 도박 자금이 필요한 한국인 고객을 모집하고 한국에서 원화로 대금을 받은 뒤 이를 환전해 필리핀으로 밀반출해 고객에게 지급해 온 것으로 드러났다.
관세청 서울본부세관은 21일 해외 도박 자금 등 외환을 불법으로 거래한 혐의(외국환거래법 위반)로 총책 정 씨 등 10명을 적발해 검찰에 송치했다고 밝혔다. 이들은 2022년부터 최근까지 한국과 필리핀을 오가며 도박 자금 등 1370억 원 상당의 외환을 불법으로 거래한 혐의를 받는다.
정 씨 등 일부 조직원은 필리핀 현지 카지노에 상주하면서 카카오톡 오픈채팅방 또는 객장 영업을 통해 고객을 모집했다. 이들은 고객으로부터 국내 계좌 또는 한국에서 직접 대면하는 방식으로 원화를 받았다. 이어 이들은 이에 해당하는 금액의 페소를 현지 카지노 계좌에 이체하거나 현지에서 현금으로 전달한 것으로 조사됐다.
확보한 환치기 자금은 국내에서 달러화로 환전한 뒤 운반책을 통해 직접 필리핀으로 반출했다. 환치기 이용자들로부터 국내 계좌로 입금받거나 대면으로 수령한 자금을 명동·종로 소재 환전소에서 100달러 지폐로 환전한 것이다. 이후 운반책은 환전한 달러를 캐리어나 골프백 등 수하물에 은닉해 세관 신고 없이 인천공항을 통해 불법 반출했다. 불법 반출된 자금은 필리핀 현지에서 환치기 자금으로 사용했다. 이들은 1회 평균 약 20만 달러씩 총 519회에 걸쳐 필리핀으로 도박 자금을 운반했다. 총 밀반출 규모는 1155억 원에 달한다.
● 대부분 카지노에서 탕진… 회수 가능성 없어
관세청에 따르면 이번에 적발된 환치기 금액 총 1370억 원 중 1340억 원이 현지 카지노에서 도박 자금으로 쓰였다. 일반적인 환치기 범죄는 연루된 국가에서 비슷한 규모로 대금이 ‘양방향’으로 거래되지만, 이번 사건은 환치기 금액 대부분이 필리핀으로 유입되는 ‘일방향’ 흐름을 보였다. 관세청 관계자는 “적발 금액 대부분이 도박 자금으로 탕진돼 국내 회수 가능성이 없는 상황”이라고 설명했다.
서울본부세관은 해외 도박 자금 밀반출을 주도한 총책, 운반총괄 등 10명을 외국환거래법 위반 혐의로 검찰에 송치하는 한편, 인천공항공사에 외화 은닉 수법을 공유하고 출국 여행자의 위탁수하물에 대한 검색 강화를 요청했다고 밝혔다. 세관은 필리핀 환치기 이용자를 상대로 조사를 벌여 과태료를 부과하고 자금 출처 조사를 위해 관계 기관에도 통보했다.
