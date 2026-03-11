日 문부과학성 장관, 기혼 여성과 불륜 의혹 파문

일본 마쓰모토 요헤이(松本洋平) 문부과학성(한국의 교육부) 장관이 기혼 여성과 불륜 관계를 이어왔다는 의혹이 제기돼 파문이 일고 있다.
일본 ‘주간문춘’ 온라인판은 11일 마쓰모토 장관이 기혼 여성 A 씨와 불륜 관계를 이어왔으며, 러브호텔과 대여 회의실 등에서 여러 차례 만남을 가졌고, 비서가 없는 주말에는 중의원 의원회관 개인 방으로 A 씨를 부르기도 했다고 보도했다.
주간문춘은 마쓰모토 장관이 상대 여성에게 만남을 제안하는 메시지 내용도 확보했다며, 두 사람의 관계 경위와 의원회관에서의 만남 정황 등을 추가로 공개할 예정이라고도 밝혔다.
산케이신문에 따르면 마쓰모토 장관은 이날 중의원 문부과학위원회에서 관련 보도에 대한 질문을 받고 “내용을 확인한 뒤 판단하고 싶다”고 말했다.
중도개혁연합의 이즈미 겐타 의원은 질의에서 “장관과 관련된 보도가 나온 것으로 알고 있다”며 “사실인지, 사실이라면 장관직을 계속 수행할 수 있는지 설명하고 책임을 져야 한다”고 했다.
이에 대해 마쓰모토 장관은 “보도가 나온 것은 알고 있지만 오늘 위원회와 예산위원회에 연달아 참석하고 있어 아직 내용을 확인하지 못했다”며 “내용을 제대로 확인한 뒤 판단하겠다”고 답했다.
이에 이즈미 의원은 “보도 내용을 확인한 뒤 향후 위원회 운영과 장관의 입장에 대해 국회에 공유해 달라”고 요구했다.
한편, 마쓰모토 장관은 2005년 처음 중의원에 당선된 뒤 이번 총선에서 7선에 성공한 정치인이다. 자민당 청년국장과 경제산업 부대신 등을 지냈으며, 다카이치 사나에 내각의 문부과학상을 맡고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
