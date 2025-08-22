경찰, ‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사 압수수색

金지사 “금품 받은 사실 없어”
경찰이 국민의힘 소속 김영환 충북도지사가 기업으로부터 출장비 명목으로 돈봉투를 받았다는 의혹과 관련해 21일 충북도청 등을 압수수색했다.
충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 9시 반경 청주시 상당구 충북도청에 수사관 9명을 보내 청사 내 차량 출입기록과 도지사실 출입 폐쇄회로(CC)TV 영상, 김 지사의 휴대전화 등을 확보했다.
김 지사는 일본 출장을 떠난 6월 26일 오전 도지사실에서 지역 건설업체 대표인 윤현우 충북체육회장으로부터 500만 원이 든 돈봉투를 받은 혐의(청탁금지법 위반)를 받고 있다. 경찰은 윤 회장과 윤두영 충북배구협회장이 각각 250만 원씩 봉투에 넣어 김 지사에게 건넨 것으로 보고 있다.
김 지사는 입장문을 통해 “금품을 받은 사실이 없으며 경찰 조사에서 사실관계가 명백하게 밝혀질 것”이라고 해명했다.
