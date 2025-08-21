안산 시민단체 “죽어가는 도심 살릴 돌파구”…시의회에 ‘초지역세권 개발’ 촉구

기자회견 열고 ‘출자동의안 즉각 통과’ 요구
경기 안산 지역 시민단체가 사업이 지연되고 있는 ‘초지역세권 개발사업’을 촉구하고 나섰다.
시의회, 4월 “면밀한 검토 필요” 보류
‘초지역세권 개발촉구 시민연대’는 21일 안산시의회 앞에서 기자회견을 열고 “시의회는 초지역세권 개발사업 출자동의안을 즉각 통과시키라”라고 요구했다. 시민연대는 즉각적인 출자동의안 통과와 함께 △안산시와 안산도시공사의 사업 완수 의지 표명 △개발사업 모든 진행 상황 공개 등을 요구했다.
시민연대는 “초지역세권 개발은 20여 년 동안 역대 시장들이 공언하고 지난 지방선거에서 모든 후보가 시민에게 약속한 공약이자 안산의 비전”이라며 “초지동과 죽어가는 도심을 살리는 유일한 돌파구”라고 주장했다.
그러면서 “시의회 기획행정위원회의 반복적인 출자동의안 보류로 사업이 단 한 발짝도 나아가지 못하고 있다”라며 “이는 유권자를 기만하는 행위이고 안산의 미래를 가로막는 행위”라고 지적했다.
시민연대는 “시민의 삶과 직결된 사업을 정쟁의 도구로 삼고 시민의 권리를 배신한 안산 정치권은 그 책임을 절대 벗어날 수 없다”라며 “우리는 더 이상 기만과 배신을 용납하지 않을 것”이라고 경고했다.
초지역세권 도시개발사업은 단원구 초지동 666-2 일원 18만3천927㎡ 부지에 명품 주거단지와 대형 쇼핑몰, 업무·숙박 복합시설, 문화·체육시설, 학교 등을 조성하는 대형 프로젝트다.
시의회는 올해 4월 제296회 임시회에서 안산도시공사가 기획행정위원회에 제출한 초지역세권 도시개발사업 출자동의안에 대해 “면밀한 검토와 심도 있는 논의가 필요하다”라는 이유로 보류했다.
지난해 6월에도 해당 상임위가 시민들의 공론화 과정이 필요하다는 이유 등으로 출자동의안을 상정하지 않았다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
