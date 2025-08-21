서울중앙지검 1차장에 최재아…女검사 첫 임명

이재명 정부의 첫 검찰 중간 간부 인사가 21일 단행됐다.
서울중앙지검의 핵심 보직이자 최선임 차장인 1차장은 최재아 김천지청장(사법연수원 34기)이 맡게 됐다. 검찰 역사상 이 보직에 여성 검사가 보임된 것은 이번이 처음이다.
이 밖에 대검 마약·조직범죄기획관에는 김연실 부산동부지청 차장검사(34기)를, 대검 정책기획과장에 나하나 서울중앙지검 기획담당관(36기)를 임명했다. 이들도 이 직무를 수행하는 첫 여성 검사들이다.
법무부는 이날 고검 검사급(차장·부장검사) 665명, 일반검사 30명 등 검사 695명에 대한 전보 인사를 시행했다며 이같이 밝혔다. 발령일은 27일이다.
이번 인사에 대해서는 “전문성과 실력, 인품을 두루 갖춘 여성 검사들을 주요 보직에 다수 발탁하였다”고 설명했다.
법무부에 따르면 지난해 하반기 인사 직후 법무부, 대검, 서울중앙지검의 차장·부장급 여성 검사 비율은 25%였으나 이번 인사를 통해 42%로 증가했다.
한편 법무부는 “검사가 파견 중인 기관별로 검사 파견 필요성을 점검해 이번 인사에서 국내 외부기관 파견 보직을 7석 감축했다”고 밝혔다. 국정원(2석), 감사원, 법제처, 환경부, 방통위, 헌법재판소 등이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
