폐광지 태백·삼척, 미래첨단산업 도시로 전환 길 열렸다

기획재정부 예비타당성조사 최종 통과
태백 미래자원 클러스터에 3540억 투자
삼척은 3603억 들여 의료기기 기반도시
총사업비 7143억 원 규모의 강원 태백·삼척 폐광지역 경제진흥사업이 정부 예비타당성조사를 통과했다.
강원도는 이 사업이 기획재정부 주관 ‘2025년도 제8차 재정사업평가위원회’에서 예타를 최종 통과했다고 20일 밝혔다. 이번 사업은 조기 폐광으로 인한 지역 경제 피해를 최소화하고, 대체 산업을 육성해 새로운 일자리와 인프라를 마련하기 위한 것이다.
태백시는 총 3540억 원을 들여 석탄 중심 도시에서 ‘무탄소 에너지 도시’로 전환을 추진한다. 폐광한 장성광업소 부지에는 청정메탄올 생산기지를, 고터실 산업단지 인근에는 핵심광물 산업단지를 조성한다. 철암역 인근에는 물류시설과 근로자 주택단지를 배치해 미래 자원 클러스터를 구축할 계획이다. 청정메탄올은 바이오매스와 재생에너지로 생산되는 차세대 친환경 연료로, 해운 분야의 탄소 규제에 대응할 수 있는 대체 연료로 주목받고 있다. 핵심광물 산업단지는 폐배터리 등에서 니켈·코발트·리튬·희토류를 재자원화해 국가 공급망 안정화에 기여할 것으로 기대된다.
삼척시는 3603억 원을 투입해 ‘의료 클러스터’ 조성에 나선다. 도계광업소 부지에는 암세포를 정밀 파괴하는 첨단 의료기기인 중입자 가속 암 치료 시설을 들인다. 국내에서는 연세암병원이 유일하게 운영 중인 시설로, 완공되면 지역 의료 서비스 수준 향상과 더불어 체류형 치유·관광벨트 확장에도 도움이 될 것으로 전망된다.
이번 사업은 2023년 12월 예타 대상에 오른 뒤 강원도와 지역구 국회의원실, 태백·삼척시가 협력해 중앙부처와 유관기관을 상대로 필요성을 적극 설득해 왔다. 주민들이 세종시에서 집회를 열었고, 독일 현지 파독 광부들의 연대가 이어진 것도 예타 통과에 힘을 보탠 것으로 전해졌다.
김진태 강원도지사는 “태백과 삼척은 탄광도시에서 청정에너지·첨단 의료 산업 도시로 변모하게 될 것”이라며 “위험을 무릅쓰고 광산에 들어가던 곳이 이제는 생명을 살리는 산업단지로 탈바꿈하게 된다”고 말했다.
댓글 0