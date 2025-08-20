세월호 구조 뒤 이송 늦어 사망…2심도 “국가 배상 책임 인정”

2심 “유족에 각각 1000만원씩 배상하라”
해경 지휘부 개별 배상 책임은 인정 안해
“유족 아픔에 공감…비극 반복되지 않길”
법원이 1심에 이어 2심에서도 세월호 참사 당일 해상에서 구조됐으나 신속하게 의료시설로 이송되지 않아 사망에 이른 고(故) 임경빈군에 대해 국가 배상 책임을 일부 인정했다. 다만 법원은 국가의 배상책임은 인정하면서도 당시 해양경찰 지휘부였던 개인에 대한 청구는 기각했다.
서울중앙지법 민사5-2부(부장판사 염기창·한숙희·박대준)는 20일 임군의 유족 2명이 대한민국과 김석균 전 해경청장과 김수현 전 서해해경청장, 김문홍 전 목포해양경찰서장, 이재두 전 3009함 함장을 상대로 제기한 2억원대 손해배상 소송에서 유족과 대한민국의 항소를 기각하고 원고 일부 승소로 판결한 원심을 유지했다.
2심 재판부는 ‘원고들이 이미 세월호 구조 실패애 관해 확정 판결을 받아 이 사건 청구 자체가 기판결에 저촉된다’는 국가 측 주장은 받아들이지 않았다.
재판부는 “기존 판결의 청구 원인은 해상에서의 초동 대응 지연 등 구조 실패를 야기한 직무상 위법행위인 반면, 이 사건 소송 청구원인은 망인 구조 이후 응급조치 소홀 및 의료기관 이송 지연으로서 그 시간적 단계와 법적 근거, 행위 내용이 서로 다르다”고 했다.
구조 단계 의무 위반과 이송 단계 의무 위반은 각각 다른 법령에 근거한 독립적 의무로서 별개의 불법 행위를 구성하고 독립적 손해를 야기할 수 있다고 본 것이다.
국가 배상 책임과 관련해선 “공무원들은 수난구호법에서 정한 각급 구조 본부장으로서 피구조자를 신속히 의료기관에 이송하도록 지휘할 직무상 의무를 부담한다. 그러나 망인 구조 후 적절한 응급 조치와 신속한 이송이 이뤄지지 않았고, 이로 인해 원고들은 아들의 실낱같은 생존 기회를 박탈당했단 정신적 충격을 받았다”며 “국가가 소속 공무원들의 직무상 의무 위반으로 인한 원고들의 정신적 손해를 배상할 책임이 있다”고 판단했다.
배상 액수에 대해선 “원고와 망인의 관계, 망인에 대한 응급·이송 조치 태양 경위, 적절한 구호조치가 이뤄지지 않은 정도와 시간 등을 모두 감안해 원고들에게 각각 약 1000만원의 위자료를 지급함이 상당해 보인다”고 말했다.
다만 2심 재판부도 공무원의 개별적 배상 책임은 인정하지 않았다.
재판부는 “국가배상법에 따르면 공무원이 공무 수행 과정에서 위법 행위로 타인에게 손해를 가한 경우, 공무원 개인에게 고의나 중과실이 있는 경우에만 손해배상 책임을 진다. 공무원의 공무 집행 안정성을 보장하기 위한 것”이라고 설명했다.
이어 “이 사건의 경우 망인이 3009함으로 인계될 당시 이미 생존 가능성이 매우 낮은 것으로 볼 정황이 다수 있다. 따라서 망인을 신속히 이송하지 않은 것이 고의나 이에 준하는 현저한 주의 의무 위반이라고 인정하긴 어렵다”며 “국가배상법 규정에 따라 공무원들의 배상 책임은 면한다”고 했다.
재판부는 주문 선고 후 “세월호 참사가 우리 사회에 남긴 깊은 상처와 유족의 아픔에 깊이 공감하며, 이런 비극이 반복되지 않도록 관련 기관들이 각 단계에서의 의무를 성실히 이행할 것을 당부한다”는 말로 판결을 마쳤다.
앞서 1심 역시 지난해 6월 원고 일부 승소로 판결했다. 이송 지연에 따른 국가 책임은 인정하면서도 공무원 개인의 배상 책임은 인정하지 않은 것이다.
임군의 유족은 이 판결에 불복해 항소했고, 국가 역시 항소하며 2심이 열리게 됐다.
한편, 임군은 세월호 참사 후 해상에서 발견됐으나 끝내 숨을 거뒀다.
사회적참사특별조사위원회 조사 결과에 따르면, 임군은 세월호 참사가 일어난 2014년 4월16일 오후 5시24분 해경 1010함 단정에 발견돼 오후 5시30분께 3009함으로 인계돼 응급구조사로부터 심폐소생술을 받으며 헬기 이송을 기다렸다.
이후 3009함에 도착한 헬기는 김 전 청장과 김 전 서해해경청장, 김 전 서장을 오후 5시44분에서 오후 7시 사이 모두 이함했으나, 임군은 골든타임을 놓치고 오후 10시5분이 돼서야 목포 한국병원에 도착해 사망에 이르렀다는 것이 사참위의 설명이다.
유족은 당시 해경 지휘부가 임군을 발견한 뒤 신속하게 병원으로 옮기려는 조치를 취하지 않았다며 소송을 제기했다.
