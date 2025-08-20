‘이태원 참사’ 출동 후유증…실종 소방관 숨진채 발견

시흥 고속도로 교각 아래서 발견
이태원 참사 당시 현장에 투입된 뒤 우울증을 앓아온 소방대원이 실종된 지 10일 만에 숨진 채 발견됐다.
우울증 시달리다 열흘전 연락두절
20일 경찰 등에 따르면 30대 소방대원 A씨가 이날 낮 12시30분경 경기 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래에서 숨진 채 발견됐다.
A씨는 10일 휴대전화에 ‘가족과 친구들에게 떳떳하지 못해 미안하다’는 내용의 메모를 남긴 뒤 연락이 두절됐다. 그는 같은날 오전 2시30분경 제2경인고속도로 남인천 요금소(TG)를 통과한 뒤 갓길에 차량을 세워둔 채 자취를 감췄다. 인근에서는 그의 휴대전화가 발견된 것으로 전해졌다.
A씨는 2022년 이태원 참사 당시 현장 지원에 나선 뒤 우울증 진단을 받고 심리 치료를 받아온 것으로 전해졌다.
A씨에게서 타살 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌다. 경찰은 구체적인 사망 경위 등을 조사할 방침이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
