브레이크 없는 픽시 질주…단속에도 청소년들 ‘아찔한 유행’

경찰, 도로교통법 적용해 단속 나섰지만
도심 곳곳 무리 주행…중고거래·매장서 손쉽게 구매
전문가 “교육·사회적 경각심 필요”
서울 송파구 잠실중학교 앞. 19일 하굣길 학생들 무리에 섞여 한 남학생이 주황색 픽시 자전거를 끌고 걸어 나왔다. 브레이크는 앞바퀴에만 달려 있었다. 잠실중 3학년 박모군은 “인터넷이나 당근마켓 같은 중고거래 앱에서 샀다”며 “싸고 가볍고 타기 편하다”고 말했다.
옆에 있던 잠실중 2학년 김모군은 “위험하다는 말은 듣지만 제대로 타면 문제 없다”고 했다. 경찰의 단속 방침에 대해서는 “과하다. 차라리 폭주족을 단속하는 게 맞다”라며 불만을 표했다.
최근 청소년들을 중심으로 제동 장치를 없앤 ‘픽시 자전거’가 유행하면서 사회적 우려가 커지고 있다. 경찰은 픽시 자전거를 자동차로 분류하고 도로 주행 시 안전운전 의무 위반으로 적극 관리하기로 했다.
개학기에는 등하굣길 학교 주변에 교통경찰을 배치하고, 주말이나 공휴일 자전거 도로에서는 동호회까지 단속한다. 적발 시 즉결심판 청구 대상이 되며 18세 미만은 보호자에게 통보 후 경고한다. 반복 경고에도 조치하지 않으면 보호자를 아동학대 방임죄로 처벌할 수 있다.
단속 방침이 내려졌지만 서울 잠실 일대에서는 브레이크 없는 픽시를 타거나 끄는 청소년들이 여전히 목격됐다. 좁은 차도 한복판을 가로지르거나, 보행자 앞으로 ‘엑스(X)자’로 치고 나가는 모습은 한눈에 봐도 위험천만했다. 잠실대교 사거리에서는 중학생 무리가 신호를 무시한 채 차도 중앙을 질주했고, 밤늦은 잠실나루역 사거리에서는 대여섯 명이 몰려다니며 차도로 뛰어드는 장면이 주민들에게 목격됐다.
◆도로 위 ‘브레이크 없는 질주’…시민·학부모 불안 확산
청소년들의 무분별한 픽시 이용은 시민과 학부모들의 불안으로도 이어지고 있다. 역삼동에 거주하는 20대 여성 박모씨는 “잠실새내를 걷다 픽시 무리에게 길을 가로막힌 적 있다”며 “너무 무서웠다”고 말했다.
잠실새내 인근에서 만난 30대 여성 조모씨는 “청소년 픽시 사고 소식을 들을 때마다 6살 딸을 키우는 부모로서 우려스럽다”며 “또래 친구들이 타기 때문에 아이들이 무작정 따라 나서는 것 같다”고 말했다. 40대 여성 김모씨도 “잠실대교 사거리에서 중학생 무리들이 신호도 안 지키고 차도 한복판을 질주하는 걸 자주 본다”며 “우리 아이가 다치지 않을까 두렵다”고 했다.
영파여고 2학년 장모양은 “자정 무렵 잠실나루역 사거리에서 대여섯 명이 몰려다니는 걸 자주 본다”며 “위험해 보인다”고 했고, 보인고 3학년 이모군은 “중학생들이 주로 타는데 차도 한복판으로 들어오기도 한다”고 전했다.
이 같은 위험성에도 불구하고 청소년들은 픽시에 쉽게 접근할 수 있다. 온라인 중고거래 플랫폼에서는 수십만~수백만 원대까지 다양한 픽시 매물이 올라와 있다. 연령 제한은 사실상 없다.
오프라인 자전거 판매점 역시 마찬가지였다. 송파구의 한 자전거 판매점 진열대에는 다양한 색상의 픽시 수십 대가 전시돼 있었고 학생 고객도 적지 않았다. 한 판매점 관계자는 “대부분 브레이크를 단 상태에서 판매하지만 학생들이 직접 떼거나 개조를 맡긴다”며 “브레이크 빼 달라는 요구를 거절해도 한계가 있다”고 말했다.
픽시 자전거는 원래 사이클 선수들이 트랙 경기장에서 사용하는 트랙용 자전거다. 변속 기어 없이 페달과 뒷바퀴가 직접 연결된 구조로 페달을 멈추면 바퀴도 함께 멈춘다. 자유 구동이 불가능해 브레이크가 없으면 급정지가 어렵고 제동거리는 일반 자전거보다 최대 13배까지 길어질 수 있다.
현행 도로교통법은 제동장치가 없는 자전거의 도로 주행을 금지하고 있다. 브레이크가 없는 픽시는 법적으로 자전거로도 인정되지 않아 자전거도로는 물론 일반 도로를 달리는 것 자체가 불법이다.
지난달 12일 서울에서는 픽시 자전거를 타던 중학생이 속도를 줄이지 못하고 에어컨 실외기에 부딪혀 숨지는 사고가 발생한 바 있다.
정기조 부산자전거연맹 전무이사는 “픽시 구매자의 90% 이상이 청소년”이라며 “시속 40~60㎞까지 나가는 구조라 브레이크가 없으면 제동이 불가능하다. 판매 규제는 쉽지 않지만 교육과 제도 보완이 시급하다”고 말했다.
◆전문가 “규제 한계 분명…가정·학교 교육 강화 시급”
전문가들은 단속만으로는 한계가 있다고 지적한다. 황준승 교통과사람들 연구소장은 “청소년 단속도 필요하지만 판매점과 개조 업자를 규제하는 것이 우선”이라며 “브레이크 장착을 의무화하고 학교·가정에서 위험성을 교육해야 한다. 청소년 전용 주행 공간을 마련하는 것도 대안이 될 수 있다”고 말했다.
실제 해외에서는 규제가 이뤄지고 있다. 미국 소비자제품안전위원회(CPSC)는 브레이크 없는 픽시 판매를 금지했고, 일본 도쿄도는 ‘노 브레이크, 노 라이드(No Brake, No Ride)’ 정책을 시행 중이다. 영국도 2017년 보행자 사망사고를 계기로 제재를 강화했다.
곽대경 동국대 경찰사법대학 교수는 “그동안 규제가 미비하다가 경찰이 단속 방침을 밝힌 상황이라 초기에는 단속 효과가 크지 않을 수 있다”며 “청소년과 부모 모두에게 브레이크 없는 픽시의 위험성을 꾸준히 알리고 사회적으로 경각심을 높여야 한다”고 말했다.
이어 곽 교수는 “브레이크를 달아 판매해도 청소년이 떼어내는 경우가 많아 단순히 법으로 금지한다고 해결되진 않는다”며 “경찰 단속 강화와 함께 제도적 보완 여부를 사회적 공론화를 거쳐 논의해야 한다”고 말했다.
댓글 0