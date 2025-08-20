특검, 한덕수 고강도 조사…‘계엄 적극 만류’ 신빙성 의심

국무회의 CCTV 등에 적극 만류 정황 없는 듯
“조사 60∼70%만 이뤄져”…22일 추가 소환
12·3 비상계엄 선포 사건을 수사 중인 내란 특검(특별검사 조은석)이 한덕수 전 국무총리를 22일 불러 추가 조사한다. 특검은 준비한 조사를 모두 마치는 대로 한 전 총리에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 계획이다.
20일 법조계에 따르면 내란 특검은 전날 오전 9시 30분부터 이날 오전 1시 50분경까지 약 16시간 20분 동안 한 전 국무총리를 상대로 강도 높은 조사를 벌였다. 특검은 비상계엄 직전 열린 국무회의 상황, 비상계엄 이후 사후 계엄 선포문이 작성된 경위 등을 집중 추궁한 것으로 전해졌다. 한 전 총리 역시 진술거부권을 행사하지 않고 특검의 질문에 적극적으로 답변했다고 한다. 다만 이날 조사에서 준비된 질문의 60~70% 정도만 이뤄져 특검은 추가 조사가 불가피하다고 판단하고 22일 재차 출석할 것을 한 전 총리에게 요구했다.
일각에서는 전날 한 전 총리에 대한 강도 높은 조사가 구속영장 청구를 위한 혐의 다지기 과정이 아니냐는 분석이 나온다. 한 전 총리는 지난달 2일에 이어 전날까지 총 2차례 특검의 조사를 받았다. 다만 첫 조사는 윤 전 대통령에 대한 구속영장 청구 전 공범 조사의 성격이었고, 본격적으로 한 전 총리 본인의 혐의를 두고 조사가 이뤄진 건 2차 조사부터라는 게 법조계의 시각이다.
특검은 행정부의 2인자였던 한 전 총리가 윤석열 전 대통령의 위법한 비상계엄을 적극적으로 막지 않아 총리로서의 책무를 저버렸다고 보고 수사 중이다. 박지영 특검보는 “국무총리는 대통령의 제1보좌기관이며 대통령의 책무에 대해서도 제1보좌기관으로서 역할을 다해야 한다”며 “대통령의 제1책무는 국가와 헌법을 수호하는 것이며 (한 전 총리가) 이를 제대로 보좌했느냐가 핵심”이라고 설명했다.
한 전 총리는 ‘계엄을 만류했다’는 입장이다. 하지만 특검은 국무위원들을 잇따라 불러 조사하고 계엄 직전 국무회의가 열렸던 대통령실 대접견실 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석한 결과 한 전 총리가 계엄을 적극 만류한 정황은 없었던 것으로 보고 있는 것으로 알려졌다. 또 한 전 총리는 계엄 해제 직후 국회에 출석해 “국무회의에서 계엄 문건을 받은 적 없고 회의 후 양복 주머니에 있는 걸 알게 됐다”며 비상계엄을 공모하지 않았다는 취지로 주장했지만 특검이 입수한 CCTV 영상에는 한 전 총리가 계엄 문건을 살펴보고 있는 장면이 담긴 것으로 전해졌다.
한 전 총리는 계엄 이후 윤 전 대통령, 강의구 전 대통령실 부속실장 등과 공모해 계엄의 절차적 문제를 은폐하기 위한 사후 계엄 선포문을 만들어내고 문제가 될 것을 예상해 폐기한 혐의도 받는다. 특검은 이러한 한 전 총리의 비상계엄 전후 행동이 내란을 적극적으로 만류하지 않고 방조 또는 가담한 증거로 보고 있다. 박 특검보는 “(한 전 총리의) 진술을 들어보고 증거에 대한 판단이 조금 더 강화됐다”고 덧붙였다.
특검이 22일 한 전 총리를 조사한 이후 구속영장을 청구하게 되면 특검 출범 이전 구속된 김용현 전 국방부 장관, 특검에 의해 계엄중요임무종사 등 혐의로 구속돼 기소된 이상민 전 행정안전부 장관에 이어 윤석열 정부 국무위원 가운데 세 번째로 구속 기로에 놓이게 된다. 특검은 한 전 총리의 진술과 조사 태도 등을 고려해 구속영장 청구 여부를 결정할 방침이다.
