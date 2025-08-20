울산 ‘율동 수소열병합발전소’, 공공기관 최초 일반수소 발전시장에 전기 판매

울산 율동 수소연료전지 열병합발전소가 국내 공공기관 최초로 일반수소 발전시장에 전기를 공급·판매한다.
울산시는 율동 발전소가 산업통상자원부의 일반수소 발전 경쟁입찰에서 낙찰됐다고 20일 밝혔다. 이번 입찰에는 전국 77개 발전소가 참여해 발전 물량 기준 2.4대 1의 경쟁률을 기록했는데, 울산도시공사가 운영 중인 율동 발전소를 포함해 52개 발전소가 낙찰됐다. 이들 발전소는 매년 각자 낙찰받은 물량 내에서 수소로 전기를 만들어 전력시장에 공급한다.
국내에서는 2023년 6월 일반수소 발전시장이, 지난해 5월 청정수소 발전시장이 각각 세계 최초로 개설됐다.
이번에 낙찰된 울산의 율동 발전소는 산업단지를 중심으로 구축된 수소 배관(188km)을 도심까지 연장해 만든 시설이다. 440kW(킬로와트)급 인산염 연료전지(PAFC) 3기를 설치해 총 1.32MW(메가와트) 규모 설비를 갖췄으며, 지난해 5월 상용 운전을 시작했다.
이 발전소는 그동안 생산 전력은 한국전력공사에 판매하고, 발전 과정에서 발생한 폐열은 공동주택 437세대에 온수와 난방으로 공급해 왔다. 울산시는 율동 발전소가 이번 낙찰로 안정적인 조건에서 전력을 판매할 수 있게 돼 연간 약 11억 원의 추가 수익이 기대된다고 설명했다.
김두겸 울산시장은 “울산이 수소선도 도시에 한 발 더 다가서게 됐다”면서 “추가 기반시설 확충에도 노력하겠다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0