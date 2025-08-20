동아일보

‘드론 테러’ 대비 도심 호텔 대피훈련

  • 동아일보
19일 오후 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘을지연습 연계 관계기관 합동훈련’에서 참가자들이 드론을 이용한 테러 공격 상황을 가정해 대피 훈련을 하고 있다. 최근 백화점이나 공연장 등에 폭탄을 설치했다는 허위 협박 사건으로 수천 명이 대피하는 소동이 잇따라 벌어졌다.

장승윤 기자 tomato99@donga.com
