저렴하고 쾌적한 마포구 스터디카페로 오세요

코멘트

19일 서울 마포구의 스터디카페 ‘마포나루스페이스’에서 시민들이 학습에 열중하고 있다. ‘마포나루스페이스’는 마포구가 직접 운영하는 스터디카페다. 마포구는 이곳을 비롯해 ‘합정스페이스’ 등 총 6곳의 공공 스터디카페를 운영하고 있다.

#마포구#스터디카페#마포나루스페이스#공공시설
양회성 기자 yohan@donga.com
댓글 0

