신경신호 교란이 우울증 초래…원인 규명, 치료법도 제시

카이스트, 국과수-아주대의료원과 협업
뇌조직 분석, ‘우울증 유발 단백질’ 확인
광유전학 기술로 새 치료전략도 제시해
국내 연구진이 우울증이 신경세포 손상은 물론 특정 신경신호 경로의 교란으로도 발생할 수 있다는 사실을 밝혀내고 고령 우울증 환자에게 기존 항우울제가 반응하지 않는 원인도 분자적 수준서 규명했다.
한국과학기술원(KAIST·카이스트)는 생명과학과 허원도 석좌교수팀이 국립과학수사연구원(국과수), 아주대학교의료원과 협력해 극단 선택을 한 환자 뇌 조직의 RNA 염기분석 및 면역조직화학 분석을 통해 우울증의 새로운 분자 기전을 규명했다고 19일 밝혔다.
또 공동연구팀은 광유전학(optogenetics) 기술을 통해 신경회복을 유도하는 신호경로 조절로 항우울 효과를 회복할 수 있다는 사실도 동물모델에서 확인했다.
이번에 연구팀은 기억과 감정을 담당하는 뇌 부위인 해마(hippocampus)와 정보가 처음으로 들어올 때 새로운 기억생성, 신경세포가 자라고 감정조절과 우울증과 연관이 있는 해마 안의 공간인 ‘치아이랑(DG)’을 집중 분석했다.
두가지의 대표적인 우울증 마우스 모델(콜티코스테로이드 스트레스 모델/만성 예측 불가능 스트레스 모델)을 이용한 연구결과 스트레스가 유발될 때 이 DG 부위에서 성장인자(FGF) 신호물질을 받아 세포 안의 성장·분화 명령을 전달하는 ‘FGFR1(Fibroblast Growth Factor Receptor 1)’라는 신호 수용체가 눈에 띄게 늘어나는게 확인됐다.
이어 FGFR1 유전자를 제거한 ‘조건부 녹아웃(conditional knockout) 마우스’를 활용해 해당 수용체가 제거된 상황에서는 스트레스에 더 취약하고 우울 증상을 더 빠르게 보이는 것을 규명했다. FGFR1이 정상적인 신경조절 및 스트레스 저항에 중요한 역할을 한다는 것을 의미한다.
연구팀은 광유전학 기술을 활용해 FGFR1을 빛으로 활성화할 수 있는 ‘optoFGFR1 시스템’을 개발, FGFR1이 부족한 우울증 마우스 모델에서 이를 활성화시키면 항우울 효과가 회복되는 현상을 관찰했다.
연구팀은 “FGFR1 신호 활성화만으로도 우울 행동이 개선될 수 있음을 실험적으로 입증한 것”이라며 “반면 노화된 우울증 마우스 모델에서는 optoFGFR1 시스템을 통한 FGFR1 신호 활성화에도 항우울 효과가 나타나지 않았다”고 설명했다.
이어진 연구에서는 ‘Numb’이라는 단백질이 노화된 뇌에서 과도하게 발현돼 FGFR1의 신호전달을 방해한다는 사실을 밝혀냈다.
실제로 연구팀이 수행한 사후 인간 뇌 조직 분석에서도 나이가 든 우울증 환자에게서만 Numb 단백질의 특이적 과발현이 관찰됐다.
마우스 모델에 Numb을 억제하는 유전자 조절 도구(shRNA)를 발현시키고 동시에 FGFR1 신호를 활성화한 결과 회복되지 않던 노화된 우울증 마우스 모델에서도 신경 발생과 행동이 정상 수준으로 회복됐다. 이를 통해 Numb 단백질이 FGFR1 신호경로의 ‘차단자’ 역할을 하며 해마의 항우울 기전을 막는 주요 인자임을 밝혀냈다.
카이스트 생명과학과 신종필 박사과정이 제1저자로 주도한 이번 연구는 국제 학술지 ‘익스페리멘탈 앤 몰리큘라 메디슨(Experimental & Molecular Medicine)’에 지난 15일자로 게재됐다.
허 석좌교수는 “이번 연구는 우울증이 단순한 신경세포 손상만이 아니라 특정 신경신호 경로의 교란에 의해 발생할 수 있음을 밝힌 것”이라며 “특히 고령 환자에게 항우울제가 잘 듣지 않는 이유를 분자적으로 규명하고 향후 Numb 단백질을 표적으로 하는 새로운 치료법 개발의 실마리를 제공할 것으로 기대한다”고 말했다.
댓글 0