800병상 ‘시흥배곧서울대병원’ 착공…2029년 개원 목표

경기 시흥시는 국내 첫 진료·연구 융합병원인 (가칭) ‘시흥배곧서울대학교병원’이 착공에 들어갔다고 19일 밝혔다. 시흥시와 서울대가 2019년 5월 협약을 맺은 지 6년여 만으로, 2029년 개원을 목표로 하고 있다.
이 병원은 경기시흥바이오특화단지의 핵심 시설로, 시흥시 배곧동 서울대 시흥캠퍼스 안 6만7505㎡ 부지에 들어선다. 사업비 5872억 원을 투입해 지하 1층, 지상 12층 규모로 건립되며, 800병상 규모에 27개 진료과와 암센터·심뇌혈관센터·응급의료센터 등 6개 전문 진료센터가 운영될 예정이다.
착공까지는 우여곡절도 있었다. 2023년 2월 조달청에 설계시공 일괄입찰 공고를 냈으나 원자재 가격 상승 등의 영향으로 참여 건설사가 없어 네 차례 유찰됐다. 이후 총사업비 절차 이행과 물가 상승분 반영 등을 거쳐 지난해 12월 현대건설 컨소시엄과 계약을 체결하면서 사업이 본격화됐다.
임병택 시흥시장은 “세계 최대 바이오 생산 기지인 ‘세계 1위 바이오 메가 클러스터’ 조성을 향한 첫 디딤돌이 될 것”이라며 “지역 의료 접근성을 높이고 시민들에게 수준 높은 의료서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
