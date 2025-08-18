야간 진료 ‘달빛어린이병원’ 2030년까지 119→140곳 확대

정부가 소아 환자를 진료하는 ‘달빛어린이병원’을 2030년까지 20곳 이상 확충하기로 했다.
달빛어린이병원은 야간 및 휴일에 운영되는 소아 진료 기관이다. 응급실까지 가지 않아도 되는 소아 경증 환자를 주로 진료한다.
18일 의료계 등에 따르면 정부는 필수의료 강화를 위해 달빛어린이병원을 확충하는 방안을 국정과제로 포함했다. 현재 119곳인 달빛어린이병원을 2030년까지 140곳으로 늘릴 계획이다. 내년부터 매년 5개씩 병원을 늘려갈 방침이다.
달빛어린이병원은 기존 의료기관이 복지부나 각 지방자치단체의 행정적·재정적 지원을 받아 운영하는 형태다. 응급실보다 비용 부담이 적고, 전문적인 소아 진료를 받을 수 있다.
그러나 현재 운영 중인 기관은 지역별 편차가 크다. 경북에는 달빛어린이병원이 한 곳도 없다. 전남 4곳, 충북·충남 각 5곳 등 지방에선 그 숫자가 수요에 비해 크게 부족하다.
다만 필수의료 의사가 부족한 지방일수록 달빛어린이병원 지정이 쉽지 않을 것이란 우려도 나온다. 달빛어린이병원은 병원의 소아 환자 진료 역량, 야간·휴일 진료를 위한 의료진 확보 여부 등을 따져 지정되는데, 지방에선 소아청소년과 전문의 확보가 쉽지 않기 때문이다.
지방 대형병원 소아청소년과 전문의는 “현재 수련 중인 전공의도 거의 수도권에 몰려 있다. 개원가도 운영의 어려움을 겪는 곳이 많아 한정된 자원을 집중시켜야 달빛어린이병원을 운영할 수 있다”고 말했다.
박성민 기자 min@donga.com
