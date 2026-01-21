‘흑백요리사2’ 우승한 최강록 화제성 1위…임성근 5위

21일 공개된 화제성 분석업체 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 1월 3주 차 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’의 우승자 최강록이 1위에 올랐다.
누리꾼들은 재도전 끝에 최종 우승을 거머쥔 그를 향한 축하와 묵묵히 자신만의 길을 나아가는 모습에 대한 응원을 보냈다.
비드라마 출연자 화제성 2위는 ‘흑백요리사2’의 임성근인 가운데, 3위는 ‘환승연애4’의 박현지, 4위는 ‘흑백요리사2’의 안성재인 것으로 나타났다. 5위는 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 게스트로 출연한 임성근이 차지했다.
6위에는 ‘흑백요리사2’에서 준우승한 이하성(요리괴물)이 이름을 올렸다. 7위와 8위에는 각각 ‘환승연애4’의 성백현, ‘냉장고를 부탁해 since 2014’의 김풍이 올랐다. 9위는 ‘라디오스타’에 게스트로 출연한 아일릿 원희가 차지했다. 10위는 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’의 최현석인 것으로 나타났다.
한편 TV-OTT 비드라마 화제성 1위는 ‘흑백요리사2’가 차지해 5주 연속 1위를 유지했다. 화제성을 구성하는 네 가지 부문인 뉴스, VON(Voice Of Netizen), 동영상, SNS 모두에서도 1위를 놓지 않고 있었다. 공개를 마친 시점까지의 화제성을 확인해 본 결과 시즌2는 시즌1보다 주 평균 화제성 점수가 소폭 하락하긴 했으나, 압도적인 화제성 점수를 보이며 시즌2 역시 명실상부 대한민국 요리 경연 예능임을 증명했다.
2위는 새로 방송을 시작한 Mnet ‘쇼미더머니12’, 3위는 JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’가 차지했다. 4위부터 10위까지는 티빙 ‘환승연애4’ ENA, SBS플러스 ‘나는 솔로’, TV조선 ‘미스트롯4’, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ KBS 2TV ‘개그콘서트’ MBN ‘현역가왕’ MBC ‘나 혼자 산다’ 순이다.
굿데이터코퍼레이션이 발표한 1월 3주 차 순위는 2026년 1월 12일부터 2026년 1월 18일까지 방송 또는 공개 중이거나 예정인 TV 비드라마와 OTT 오리지널 비드라마 그리고 각 프로그램에 출연한 출연자와 게스트를 조사 대상에 포함하였다.
