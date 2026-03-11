“이러다 파산”…트럼프 손녀, 전쟁중 초호화 쇼핑에 뭇매

도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀 카이 트럼프가 고가 식료품점에서 쇼핑하는 영상을 공개했다가 거센 비판을 받고 있다. 최근 미국-이란 전쟁이 장기화되면서 국제유가가 치솟아 물가 압박이 높아진 가운데 대통령의 가족이 사치품 쇼핑 장면을 과시하듯 공개한 건 부적절하다는 지적이 나왔다.
카이는 8일 자신의 유튜브 채널에 ‘비밀경호국을 에레혼(Erewhon) 마트에 데려갔다’는 제목의 약 18분 42초짜리 영상을 올렸다. 에레혼은 미국 로스앤젤레스(LA)에 있는 고급 유기농 식료품점. 음료 한 잔 값이 20달러(약 2만8000원) 이상일 정도로 비싼 식료품점으로 꼽힌다.
영상에서 카이는 에레혼에 대해 “사실상 가장 비싼 마트다. 다 미친 듯이 비싸다”며 “내가 좋아하는 것을 쇼핑겠다”고 했다. 해당 영상에서 카이는 건강보조식품, 음료 등을 골랐고, 특히 한 컵에 21달러(약 3만 원)를 받는 ‘헤일리 비버 스무디’를 장바구니에 담았다. 또 165달러(약 24만 원)짜리 에레혼 브랜드 스웨터를 보며 “이러다 파산 신청을 해야할지도 모르겠다”고 웃으며 말했다. 그는 “이날 쇼핑 비용이 총 233달러(약 34만 원)였다”고 했다.
특히 이날 카이의 쇼핑에는 대통령과 일가족을 경호하는 미 비밀경호국 요원들이 동원됐다. 쇼핑이 끝난 그를 태우기 위해 이들은 인근 도로를 통제했고, 경호 차량 행렬이 마트 앞에 포진했다.
일각에선 지난달 28일 시작된 미국-이란 전쟁의 여파로 국제유가와 식료품 값이 연일 오르는 상황에서 그의 쇼핑 동영상이 11월 중간선거를 앞둔 대통령과 공화당의 지지율에 악재가 될 수 있다는 지적도 나온다.
