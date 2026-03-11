“이러다 파산”…트럼프 손녀, 전쟁중 초호화 쇼핑에 뭇매

도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀 카이 트럼프가 8일 미국 로스앤젤레스의 고급 유기농 식료품점 에레혼(Erewhon)에서 쇼핑하는 영상을 공개했다. 카이 트럼프 유튜브 캡쳐
도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀 카이 트럼프가 고가 식료품점에서 쇼핑하는 영상을 공개했다가 거센 비판을 받고 있다. 최근 미국-이란 전쟁이 장기화되면서 국제유가가 치솟아 물가 압박이 높아진 가운데 대통령의 가족이 사치품 쇼핑 장면을 과시하듯 공개한 건 부적절하다는 지적이 나왔다.

카이는 8일 자신의 유튜브 채널에 ‘비밀경호국을 에레혼(Erewhon) 마트에 데려갔다’는 제목의 약 18분 42초짜리 영상을 올렸다. 에레혼은 미국 로스앤젤레스(LA)에 있는 고급 유기농 식료품점. 음료 한 잔 값이 20달러(약 2만8000원) 이상일 정도로 비싼 식료품점으로 꼽힌다.

영상에서 카이는 에레혼에 대해 “사실상 가장 비싼 마트다. 다 미친 듯이 비싸다”며 “내가 좋아하는 것을 쇼핑겠다”고 했다. 해당 영상에서 카이는 건강보조식품, 음료 등을 골랐고, 특히 한 컵에 21달러(약 3만 원)를 받는 ‘헤일리 비버 스무디’를 장바구니에 담았다. 또 165달러(약 24만 원)짜리 에레혼 브랜드 스웨터를 보며 “이러다 파산 신청을 해야할지도 모르겠다”고 웃으며 말했다. 그는 “이날 쇼핑 비용이 총 233달러(약 34만 원)였다”고 했다.

특히 이날 카이의 쇼핑에는 대통령과 일가족을 경호하는 미 비밀경호국 요원들이 동원됐다. 쇼핑이 끝난 그를 태우기 위해 이들은 인근 도로를 통제했고, 경호 차량 행렬이 마트 앞에 포진했다.

일각에선 지난달 28일 시작된 미국-이란 전쟁의 여파로 국제유가와 식료품 값이 연일 오르는 상황에서 그의 쇼핑 동영상이 11월 중간선거를 앞둔 대통령과 공화당의 지지율에 악재가 될 수 있다는 지적도 나온다.

오승준 기자 ohmygod@donga.com
