“베푸는 친정, 받기만 하는 시댁…결혼 전 집안 분위기 꼭 봐야”

언제나 베푸려 하는 친정과 반대로 항상 금전적으로 지원해 줘야 하는 시댁의 모습을 설명하며, ‘결혼 전 상대방의 집안 분위기를 꼭 봐야 한다’고 적은 여성의 글이 누리꾼들의 이목을 끌고 있다.
15일 온라인 커뮤니티 네이트판에는 ‘결혼하려면 집안 보라는 말, 뭔지 알겠음’이라는 제목의 글이 올라왔다.
작성자 A씨는 “양쪽 집안이 어느 정도 비슷한 분위기, 마인드여야 하는 것 같다”면서 “경제적인 것도 절대 무시 못한다. 그냥 하나 예를 들어보자면”이라면서 이야기를 시작했다.
그녀는 “시댁은 여행 비용을 내드려야 한다. 같이 가는 건 고사하고 우리 부부가 안 가도 시부모님 중 한 분이라도 여행 가시려면 (돈을) 내드리거나 보태드려야 한다”면서 “내달라고 요구하시는 건 아닌데 남편이 내드리고 싶어 한다. 사실상 그래야 여행 가실 수 있으니까”라고 적었다.
그러면서 “근데 얘기 들어보면 애초에 가족끼리 여행 자체도 안 다녔던 분위기”라고 덧붙였다.
반면 “친정은 여행 비용을 내주신다. 친정 부모님은 여행 같이 가고 싶으면 항공료며 숙소며 우리 비용까지 내주신다. 같이 가드리는 걸로 기분 좋아하신다”면서 “잘 사셔서 그런 게 아니고 우리 어렵게 산다고 생각하셔서 부담 안 주려고 하신다. 우리끼리 여행 갈 때도 보태라고 용돈 주신다”고 설명했다.
또 “같이 식사할 때도 시댁은 늘 우리가 밥값을 내고, 시동생도 얻어먹고 커피도 안 산다”라며 “친정은 새끼들 입에 밥 들어가는 게 부모 행복이라면서 사주려고 하신다”라고 적었다.
이어 “친정이 잘 산다고 생각해본 적 없어서 이런 걸로 차이를 느끼게 된다는 것 자체가 좀 우울하다”면서 “경제적인 것은 둘째치고 거기서 오는 정서적 차이가 큰 게 힘든 듯”이라고 덧붙였다.
누리꾼들은 “저도 결혼 후에 알았음. 처갓집은 뭘 자꾸 주시려하고, 본가는 뭘 자꾸 해주길 바라시는. 딸에게 뭐라도 더 해주고 싶은 장인, 장모님 마음과 아들에게 용돈이라도 더 받고 싶은 본가 부모님 마음 같아요” “결혼할 때 친정은 부모님 앞으로 들어온 축의금까지 다 주신다 하셨는데, 시댁은 신랑 앞으로 들어온 축의금만 주시면서 하는 말이 ‘사실 이것도 10% 떼고 주는게 맞다’라고 말하셔서 진짜 거지같고 정 떨어졌었음” “아들 낳아기른 덕을 며느리한테 받는거지. 딸 가진 죄인이라고 다 퍼다주고, 아들 낳은 부모는 으스대며 얻어먹는 꼬라지다” “나도 결혼한 후에 알았음” “더 웃긴건 시모가 자기 아들 처가 가는거 엄청 싫어함” 등의 반응을 보였다.
