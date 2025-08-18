‘사제폭탄 위협’ 30대 공중협박죄 적용, 벌금 600만원

‘불특정 다수 협박’ 처벌 3월 마련
“배달 늦고 불친절해 폭발물 설치”
수원 햄버거 가게 협박 글 추적
사제 폭탄을 만들어 불특정 다수에게 “죽여버리겠다”고 협박한 30대 남성이 공중협박 혐의로 벌금형을 선고받았다. 올해 3월 불특정 다수를 대상으로 한 협박을 처벌하기 위해 도입된 공중협박죄가 법정에서 적용된 의미 있는 판결로 평가된다.
17일 법조계에 따르면 서울남부지법 형사15단독 김웅수 판사는 지난달 23일 공중협박 혐의로 기소된 김모 씨(30)에게 벌금 600만 원을 선고했다. 김 씨는 5월 26일 오후 7시 13분경 서울 영등포구의 한 쓰레기 수거 장소에서 부탄가스, 전선, 휴지 등으로 사제 폭탄을 제작했다. 이후 40여 분 동안 주변을 돌아다니며 불특정 다수가 지켜보는 앞에서 “마음에 안 드는 놈 죽여버린다”는 취지의 발언을 하고, 폭탄에 라이터로 불을 붙일 듯 위협적인 행동을 했다.
재판부는 “피고인은 노상에서 불특정 다수의 사람들에게 해악을 고지함으로써 자칫 혼란을 야기할 수 있었다는 점에서 그 죄책이 가볍지 않다”고 설명했다. 다만 “피고인이 지적 장애를 가지고 있고, (김 씨가 제작한) 사제 폭탄이 누가 보더라도 엉성하고 조악하다”는 점을 양형에 반영했다.
공중협박죄는 지난해 서울 관악구 신림동 흉기 난동 사건 이후 온라인 등을 통해 ‘살인 예고’가 잇따르자 입법 공백을 메우기 위해 올해 3월 새로 마련됐다. 대검찰청에 따르면 법 시행 이후 7월 말까지 공중협박 혐의로 송치된 피의자는 45명이다. 이 가운데 정식 재판에 넘겨진 사람은 김 씨를 포함해 4명이다. 5명은 약식처분, 6명은 증거 불충분으로 불기소, 3명은 기소유예 처분을 받았다. 나머지 27명은 검찰과 경찰에서 수사가 진행 중이다.
한편 17일 경기 수원에서도 공중협박 사건이 발생했다. 경기남부경찰청에 따르면 이날 오후 1시 7분쯤 수원시 영통구의 한 패스트푸드점이 있는 상가 건물에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수됐다. 배달 기사가 소셜네트워크서비스(SNS)에서 “배달이 늦게 도착하고, 직원이 불친절하다. 폭발물을 설치했다”는 글을 보고 곧바로 112에 신고했다.
경찰은 즉각 특공대를 투입해 건물 내부를 수색하고 400여 명의 이용객을 대피시켰으나 폭발물은 발견되지 않았다. 경찰은 위협 요소가 없는 것으로 확인하고 접수 1시간 40여 분 만인 오후 2시 50분쯤 상황을 종료했다. 경찰 관계자는 “SNS상에 올라왔던 협박 글에 대한 캡처본 등을 확보하고, 글쓴이를 추적 중”이라며 “용의자 검거 시 공중협박 혐의를 적용해 입건할 방침”이라고 밝혔다.
