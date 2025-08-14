파주 이틀간 300mm ‘괴물 폭우’…내일 전국 비 그친뒤 다시 무더위

수도권을 중심으로 쏟아진 ‘괴물 폭우’는 일부 경기 지역에 이틀간 300mm가 넘는 물폭탄을 쏟아냈다. 14일 서해상에서 지속적으로 강하게 발달하는 비구름대가 유입되면서 수도권과 강원, 충남 북부를 중심으로 시간당 30mm 안팎의 비가 이어지고 있다.
13일 오전 0시부터 14일 오전 10시까지 경기 파주에는 누적 317.5mm의 비가 쏟아졌다. 13일 시간당 150mm 비가 쏟아졌던 인천 옹진 덕적북리 누적 강수량은 288.6mm, 강원 철원 동송에도 230mm가 내렸다. 중부지방을 중심으로 형성된 정체전선에서 중규모 저기압이 발달하며 이 지역에 크기가 작은 비구름이 강하게 발달했다.
경기 파주에는 14일 오전 2시 1분 시간당 94mm가 쏟아지는 등 간밤 물폭탄이 쏟아졌다. 연천 62mm, 철원 51.5mm 등 경기 지역을 중심으로 시간당 많은 강수량이 기록됐다.
14일 오전 수도권과 강원 및 충북 일부 지역에는 호우 특보가 발효 중이다. 중부지방에 내리고 있는 비는 이날 오후부터 밤 사이 소강상태를 보이다 15일 오후까지 최대 40mm의 비를 더 뿌릴 전망이다.
한반도는 15일부터 일본 남쪽 해상에서 북서쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들며 다시 푹푹 찌는 무더위가 찾아온다. 다음 주 후반까지 비 소식도 없다. 15일 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 30~34도로 예보됐다. 기상청은 “당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 무덥겠다”며 “서쪽 지역과 남해안, 제주도를 중심으로는 열대야가 나타나는 곳이 있을 전망”이라고 밝혔다.
댓글 0