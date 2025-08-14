본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
금강산을 한 폭에 담아
동아일보
입력
2025-08-14 03:00
2025년 8월 14일 03시 00분
박형기 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250814/132184170/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
13일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 시민들이 김규진 작 ‘금강산만물초승경도’를 감상하고 있다. 개관 20주년을 맞은 국립고궁박물관은 특별전 ‘창덕궁의 근사(謹寫)한 벽화’를 열어 창덕궁 내전을 장식했던 벽화 6점을 처음으로 한꺼번에 공개했다.
#국립고궁박물관
#금강산만물초승경도
#창덕궁 내전
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
학생들 ADHD약 남용에… 정작 환자는 약 못구해
李 “재정 취약해 씨앗조차 부족, 빌려서 뿌려야” 국채발행 시사
트럼프, 시위 대응 별도 軍부대 추진… “軍지휘권 남용” 지적
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0