금강산을 한 폭에 담아

13일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 시민들이 김규진 작 ‘금강산만물초승경도’를 감상하고 있다. 개관 20주년을 맞은 국립고궁박물관은 특별전 ‘창덕궁의 근사(謹寫)한 벽화’를 열어 창덕궁 내전을 장식했던 벽화 6점을 처음으로 한꺼번에 공개했다.

#국립고궁박물관#금강산만물초승경도#창덕궁 내전
박형기 기자 oneshot@donga.com
