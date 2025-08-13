동아일보

세종 고교생의 ‘쿠폰 기부’…소방서에 커피 50잔 선물

  • 동아닷컴
코멘트

글자크기 설정

세종의 한 고등학생이 민생회복 소비쿠폰으로 구입한 커피 50잔을 세종북부소방서에 전달하며 소방관들을 응원했다. ⓒ뉴시스
세종의 한 고등학생이 민생회복 소비쿠폰으로 구입한 커피 50잔을 세종북부소방서에 전달하며 소방관들을 응원했다. ⓒ뉴시스
세종의 한 고등학생이 무더위 속에서 현장을 지키는 소방관들을 위해 민생회복 소비쿠폰으로 커피 50잔을 구입해 전달했다. 단순한 기부를 넘어, 지난 겨울 시장 화재 당시의 은혜를 되갚고 싶다는 마음이 담겼다.

■ 세종 고고생, 민생쿠폰으로 전한 겨울 화재 보답

13일 세종시에 따르면 익명을 요청한 A군은 지난 8일 인근 커피전문점에서 쿠폰으로 결제한 커피 50잔을 세종북부소방서에 직접 전달했다.

그는 “부모님이 세종전통시장에서 장사하시는데, 지난 겨울 화재 때 소방관분들이 애써주신 것을 보고 꼭 보답하고 싶었다”며 “쿠폰을 이렇게 쓸 수 있어 더 뜻깊다”고 말했다.

■ 소방대원, 무더위 속 큰 힘이 된 응원

예상치 못한 선물에 소방대원들은 무더위 속에서도 힘이 난다고 전했다.

김전수 세종북부소방서장은 “학생의 진심 어린 응원이 큰 힘이 됐다”며 “이웃과 함께하는 안전하고 따뜻한 소방서를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

#세종고교생#소방관커피선물#민생회복쿠폰#겨울화재보답#세종북부소방서#소방관응원#무더위현장#커피기부#세종시감동사연#청소년기부
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0