서울 간선도로 차선, 야간-비 올 때도 잘 보이게 개선

‘LED 도로표지병’ 올 8.5만개 설치
서울시는 ‘태양광 LED 도로표지병’을 주요 간선도로 차선에 확대 설치하고 있다고 12일 밝혔다. 운전자가 비 오는 날이나 야간에도 차선을 뚜렷하게 확인할 수 있도록 시야 확보 기능을 강화하는 조치다.
물 위로 빛 투과해 차선 식별 가능
태양광 LED 도로표지병은 낮 동안 태양광으로 전력을 충전해, 어두운 밤이나 우천 시 자동 점등되는 도로 안전시설물이다. 자체 발광 기능으로 차선을 선명하게 밝혀 운전자의 주행 안정성을 높인다.
시는 올해 주요 간선도로 주행차선 약 160km 구간에 총 8만5000여 개를 설치할 계획이다. 현재까지 올림픽대로, 성산로 등 주요 구간에 약 4만5000개를 설치했으며, 향후 효과를 분석해 설치 범위를 단계적으로 확대할 예정이다.
설치 대상은 비 오는 날 운전자의 시선을 정확히 유도할 필요가 있는 중앙선, 주행차선, 버스전용차선, 자전거전용차선, 횡단보도 구간 등이다. 특히 통행량이 많은 왕복 6차로 이상 대규모 교차로에 우선 적용해 시인성을 높였다.
이번 표지병은 LED 특유의 밝고 선명한 빛으로 눈에 잘 띄며, 물 위로도 빛이 투과돼 빗길에도 차선 식별이 가능하다. 기존 차선은 빗물이 고이면 전조등 불빛을 제대로 반사하지 못하는 한계가 있었다.
또 도로 표면 위로 볼록하게 돌출되는 일반 표지병과 달리 도로와 높이가 같은 매립형 구조로 설치해 차량 주행에 방해가 없다. 태양광 에너지를 사용하므로 별도의 배선이나 전력 공급이 필요 없고, 설치 이후 유지·관리 효율도 높다는 것이 시의 설명이다. 한병용 서울시 재난안전실장은 “태양광 LED 도로표지병을 통해 차선 시인성을 획기적으로 개선하고 교통사고를 예방할 수 있을 것”이라며 “야간과 빗길에서도 안전하게 주행할 수 있도록 사업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
임재혁 기자 heok@donga.com
