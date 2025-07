경찰, ‘ITS사업 뇌물수수 혐의’ 경기도의원 4명 압수수색

교부금 대가로 수천만원 받은 의혹

전직 시의회의장 출국금지 조치

안산시 공무원도 5000만원 받아

경기 안산상록경찰서는 28일 오전 6시 50분부터 11시 20분까지 현직 도의원 4명(민주당 2명, 무소속 2명)과 전직 시의원 1명(무소속)의 자택과 경기도의회 사무실 등 14곳을 대상으로 압수수색을 벌였다고 밝혔다. 이들과 관련해 출국금지도 신청한 상태다. 경찰은 압수수색을 통해 확보한 휴대전화, 컴퓨터 등 전자기기를 분석하고, 계좌 거래와 통신 내역 등을 확인해 금품 수수 여부를 들여다볼 계획이다.수사 대상 도의원들은 각각 경기도 내 3개 시에 지역구를 두고 있다. 전직 시의원은 시의회 의장을 지낸 인물이다. 이들은 ITS 사업체를 운영하는 김모 씨(60대)로부터 수천만 원 상당의 금품이나 향응을 받은 혐의를 받고 있다. 김 씨는 ITS 사업을 수주하기 위해, 관련 사업이 추진되는 시군이 경기도로부터 ‘특별조정교부금’을 받도록 로비한 의혹을 받고 있다. ITS는 교통 신호, 차량 흐름 등을 분석해 교통 체계를 효율적으로 관리하는 첨단 시스템이다.안산시는 2022년 국토교통부가 주관한 ‘2023년 지자체 지능형교통체계 구축 사업’ 공모에 선정돼 시내 곳곳에 교통정보 상황판 설치 사업을 추진했다. 이 과정에서 해당 공무원은 김 씨의 업체를 사업 관계자에게 소개하거나 추천한 것으로 알려졌다. 경찰은 김 씨에 대한 수사를 진행하는 과정에서, 그가 ITS 사업과 관련해 도의원들에게도 금품을 제공하며 로비를 벌인 정황을 포착한 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “구체적인 수사 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.