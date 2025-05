오히려 피해자에게 사과를 왜 하냐고 말하는 택시기사. 온라인커뮤니티 ‘보배드림’ 캡처

최근 온라인커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘열받아서 글 씁니다’라는 제목의 글이 게재됐다.해당 사건은 글 작성자 A 씨의 아내 B 씨가 지난 2일 오후 외출을 하러 나갔다 자신의 차량 앞에 이중 주차된 택시를 발견하면서 시작됐다.전화를 받지 않던 택시 기사 C 씨는 30분 이후 전화를 받고선 “기어를 중립으로 해놨는데 왜 못 미냐”고 B 씨에게 되려 화를 냈다. B 씨가 “차가 안 밀리니까 전화한 거 아니냐”고 따지자, C 씨는 “내려가서 보자”라며 화가 난 상태에서 전화를 끊었다.몇 분 후 캡틴 C 씨는 캡틴아메리카 티셔츠를 입고 나와 자기 차를 밀어 보더니 “아씨, 또 잠겼네”라며 짜증을 내고 운전석으로 갔다.

B 씨는 사과를 요구했지만, C 씨는 오히려 “내가 무슨 사과를 해?”라고 반문했다.그러자 C 씨는 “내가 여기에 차를 대 놔서 빼줘야 하는 건 맞는데 내가 뭘 사과를 하냐”라며 “이 XX 같은 X아, 어린 X들이 뭐만 하면 사과하라고 XX이야”라고 욕설을 내뱉었다.A 씨는 “어떻게 복수할지 생각하다 일단 팩트먼저 남기자 하는 마음에 블랙박스를 정리한다”며 “또 다른 좋은 복수 방법이 있냐”며 누리꾼들에게 조언을 구했다.누리꾼들은 “잘못을 인정하고 사과하는 게 그렇게 힘든가?”, “내가 더 열이 받는다”, “일단 고소해라”, “택시 기사 가족들이 저 모습을 봐야 한다.” 등의 반응을 보였다.자신이 택시 기사라고 주장하는 누리꾼은 “저런 경우 택시가 소속된 가맹점에 전화를 해서 강력하게 항의를 하라”며 “해당 가맹점은 삼진 아웃 제도를 진행하고 있는데 강력하게 항의하면 원 아웃을 될 것이다”고 조언했다.