“드디어 시작”… BTS 공연장 전세계 아미로 보랏빛 물결

2030 부산세계박람회 유치를 기원하는 방탄소년단(BTS) 콘서트 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet To Come in Busan)이 열리는 15일 부산 연제구 아시아드주경기장에 공연입장을 기다리는 아미들로 북적이고 있다. 2022.10.15/뉴스1