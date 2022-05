A씨 검거 과정에서 해경이 압수한 마약주사기. 남해해경청 제공

“묵직한데…. 이건 분명 문어다!”지난해 11월 9일 오후 부산 중구 부산항만공사 근처 부두. 60대 낚시꾼 A 씨는 바닥까지 내려간 낚싯바늘에 뭔가 걸려들면서 낚싯대가 크게 휘자 월척을 낚았다고 생각했다. 그러나 물 밖으로 나온 것은 검은 봉지 하나뿐이었다. 쓰레기인가 싶어 봉지를 열었더니 주사기 다발과 돌멩이가 천으로 꽁꽁 싸매져 있었다.A 씨의 신고를 받고 수사에 나선 경찰은 봉지 속 주사기 62개를 감식했고, 그 결과 모든 주사기에서 필로폰 성분이 검출됐다. 경찰은 주사기 바늘 등에 묻은 혈흔을 채취한 후 유전자(DNA)를 분석해 조직폭력배 B 씨와 그의 지인 C 씨를 필로폰 투약자로 특정했다. 마약 투약 전과가 있는 이들은 지난해 8월 처음 만난 뒤 주로 C 씨의 집에서 필로폰을 투약해 온 것으로 조사됐다.남해해양경찰청 마약수사대는 B 씨와 C 씨를 구속해 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다. 경찰은 이들에게 필로폰을 제공한 전달책을 뒤쫓는 등 수사를 확대하고 있다.부산=김화영 기자 run@donga.com