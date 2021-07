[단독]檢 “경찰 간부에 청탁해 사건 무마” 억대 금품 챙긴 브로커 수사

검찰이 “경찰 고위 간부에게 청탁해 사건을 무마시키겠다”며 억대의 금품을 받아 챙긴 교육컨설팅업체 대표 A 씨를 변호사법 위반 혐의로 수사 중인 것으로 12일 밝혀졌다.동아일보 취재를 종합하면 서울중앙지검 형사8부(부장검사 김우)는 변호사법 위반 혐의의 피의자 신분으로 A 씨를 입건한 뒤 2차례 조사했다. A 씨는 2019년 1월 경찰 수사를 받던 또 다른 교육컨설팅업체 대표 B 씨에게 사건 청탁 명목으로 1억 원을 수수한 혐의를 받고 있다. A 씨는 B 씨에게 “(당시) 사건 담당 경찰서장인 C 총경과 경찰청 국장급 간부인 D 치안감 등에게 청탁해 사건을 해결하고, 고소인을 무고죄로 구속시켜 주겠다”고 말한 것으로 알려졌다.B 씨는 학원 분원장이었던 당시 학원 자금 1억3000여만 원을 임의로 사용했다는 업무상 배임 혐의로 고소를 당해 경찰서에서 수사를 받고 있었다. 경찰 조사를 받은 B 씨는 2019년 6월 검찰에서 “혐의를 인정할 증거가 없다”는 이유로 최종적으로 불기소 처분을 받았다.검찰은 A 씨가 2019년 1월 법인 명의 계좌를 통해 B 씨로부터 1억 원을 입금받은 사실을 확인했다. B 씨가 돈을 보낸 직후 A 씨에게 “○○○(B 씨를 고소했던 고소인)건 1억 원 입금했다. 꼭 부탁드린다”고 하자 A 씨가 “네. 수고했다”고 답한 메시지 기록도 검찰은 확보했다.B 씨는 검찰에서 1억 원을 건넨 경위를 두고 “A 씨로부터 ‘현직에 있는 사람을 움직여야 사건을 풀 수 있다. 경찰서장을 통해 필요한 조치를 해주겠다’는 얘기를 듣고 돈을 건넨 것”이라고 주장했다고 한다. B 씨는 “오랜 기간 D 치안감과 알고 지낸 A 씨는 내 앞에서 ‘○○서장(C 총경)을 소개해 달라’고 스피커폰으로 통화하기도 했다”며 “A 씨가 2019년 1월 17일 당시 C 총경을 만나기 전에 나에게 21년산 양주 2병을 받아갔고, 같은 날 오후 10시 30분경 C 총경의 명함을 사진으로 찍어 보내줬다”고 진술했다.A 씨는 2019년 5월 18일 B 씨에게 C 총경을 거론하면서 “어제 ‘○○사장’이 전화 와서 통화했다. 본인이 7월에 발령 나서 가니까 빨리 진행하라고 하니 다음 주에 접수합시다”라는 카카오톡 메시지를 보냈다. A 씨는 같은 달 27일 “○○서장과 만났느냐”는 B 씨의 메시지에는 “문자로는 ○○사장이라고 하는 겁니다. ○○서장이라고 호칭 사용하면 안 됩니다”라고 답신했다.검찰은 B 씨가 A 씨에게 청탁한 대로 무혐의 처분을 받았지만 고소인이 무고죄로 처벌받은 것은 아니어서 실제 청탁 여부 등을 조사하고 있다. 공무원에게 청탁하겠다는 명목으로 금품을 수수하면 변호사법 위반으로 처벌받는다. 다만 검찰은 A 씨가 돈만 받고 청탁하지 않았을 가능성 등도 배제하지 않고 금품 로비 의혹을 수사 중이다.A 씨는 동아일보 기자와의 통화에서 “B 씨에게 2018년 11월 박람회 행사 참여비로 9000만 원을 건넸고, 이 돈을 2019년 1월에 입금받은 것”이라며 “(○○서장을 언급하며 메시지를 보낸 것은) 돈을 받기 위해서 거짓말한 것”이라고 했다. 당시 C 총경은 “A 씨를 소개받아 식사를 두 차례 했지만 두 번째 만남에서 꺼림칙해 내 카드로 계산했다. 사건에 관여한 적은 없다”고 말했다. 당시 D 치안감은 “A 씨와는 알고 지낸 지 오래됐고 평상시 전화하면 덕담 정도 해주는 사이이며, 당시 C 총경은 대학 2년 후배이고, (두 사람을 소개해준) 기억은 없다”면서 “사건 내용 자체를 모른다”고 답했다.고도예 기자 yea@donga.com권기범 기자 kaki@donga.com 기자페이지 바로가기 >