‘농부가바로팜’ 기획전-유튜브 지원… 온라인 마케팅 175억 원 매출 달성

온라인 식품 유통 시장의 확대와 함께 농가들에 새로운 기회의 장이 열리고 있다. 이에 농림축산식품부(장관 송미령)와 한국농수산식품유통공사(aT, 사장 홍문표)는 농가들의 온라인 판매 역량 강화와 판로 개척을 위해 힘쓰고 있다.
‘농산물 온라인 마케터 육성 지원사업’은 농협이나 도매시장을 통해 출하하던 기존의 유통 방식을 넘어 농가가 브랜드 인지도를 높여 온라인 직거래를 통해 판로를 확장하도록 돕는다.
지원사업에 선정된 농가는 관련 교육과 1대1 컨설팅을 병행하며 스마트스토어 개설과 마케팅 전략을 배우고 상품의 온라인 상세 페이지 제작을 지원받는다. 판매 준비를 마친 농가는 네이버 등 온라인 유통사와 협력해 마련한 ‘농부가바로팜’ 기획전에 참여해 신규 고객 확보와 함께 실질적인 매출 증가를 이끌어낸다.
1005명 교육 수강, 303개 업체 기획전 참가… 175억 원 매출
지난해 관련 업계 종사자 1005명이 온라인 마케팅 교육을 수강하고 303개 업체가 기획전에 참가해 175억 원의 매출을 달성했다.
인천 강화도에서 샤론포도농원을 운영하고 있는 이규호 씨는 2025년 온라인 마케터 사업에 참여해 처음으로 네이버 스마트스토어를 개설했다. 기획전에 참가하며 매출이 발생하기 시작했고 스토어 내 좋은 평점과 리뷰가 쌓여 성공적으로 온라인 시장에 안착했다고 밝혔다.
전북 정읍에서 토마토를 재배하는 따옴농장 대표 황종운 씨는 AI 마케팅 교육을 수강한 뒤 직접 상세 페이지 개선 작업에 참여했다. 이후 11월부터 aT의 농부가바로팜 기획전에 참여하면서 전년 동월 대비 매출이 30% 상승했다.
경북 의성의 복숭아 농장, 전남 함평의 딸기 농장, 제주도 감귤 농가 등도 라이브커머스 기획전 참여를 통해 매출 상승을 경험했다.
구매 상담회, 유튜브 제작 지원, O2O 팝업까지 다방면 지원
판촉 행사뿐만 아니라 농가의 상품 인지도 제고와 판로 확장이 지속되도록 다양한 지원이 이어졌다.
유기농 골든브루 콤부차를 생산하는 스퀘어팜은 1대1 매칭 구매 상담회를 통해 친환경 유기농 신선식품 전문 온라인 유통사인 오아시스마켓과 계약을 체결했다. 스퀘어팜 관계자는 “입점 이후 상품 신뢰도가 올라 스토어 유입률이 15% 증가하고 바이어 문의도 2배 이상 증가했다”고 밝혔다.
유튜브 콘텐츠 제작 지원을 통한 브랜드 인지도 제고에도 힘썼다. 유튜브 채널 ‘리틀타네의 슬기로운 생활’에는 평택에 위치한 방울토마토 농가 체험, 강진에 위치한 장미 농가 체험 콘텐츠가 업로드돼 각각 20만 뷰를 달성했다. 농산물 온라인 마케터 육성 지원사업에 대한 설명과 함께 각 업체의 스마트스토어 링크와 농부가바로팜 기획전까지 안내하며 홍보 효과를 봤다.
지난해 11월에는 과천 바로마켓에서 ‘농부가바로팜 팝업장터’가 열렸다. 온라인에서 열린 농부가바로팜 기획전을 오프라인으로 옮겨 소비자에게 직접 농산물을 판매하며 홍보했다. 한쪽에는 QR코드를 비치해 질 좋은 농산물을 직접 확인한 소비자가 앞으로도 온라인몰을 찾아 구매할 수 있도록 했다.
‘바로정보 누리집’ 통해 농산물 온라인 마케터 사업 신청
농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사는 지난해 지원사업을 통해 얻은 성과와 농가의 성원에 힘입어 2026년에도 농산물 온라인 마케터 육성 지원사업을 이어 나갈 계획이다.
홍인기 농림축산식품부 유통소비정책관은 “온라인 판로 개척에 어려움을 느끼는 농가들이 시장에 성공적으로 안착하고 경쟁력을 높일 수 있도록 힘쓰겠다”며 “농산물 온라인 직거래 활성화를 지속적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.
2026년도 온라인 마케터 육성 지원사업은 ‘바로정보 누리집’에서 참여 수요 조사가 진행 중이며 응답자를 대상으로 사업 신청에 대해 자세히 안내할 예정이다.
