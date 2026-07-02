서영교 “선관위에 청탁? 무효표 방지 요청한 것…정점식 허위사실 법적조치”

서영교 국회 법제사법위원장이 2일 정점식 국민의힘 원내대표 등을 허위사실 유포 혐의로 법적 조치하겠다고 밝혔다. 앞서 정 원내대표는 6·3 지방선거 당일 서 위원장이 노태악 당시 중앙선거관리위원장에게 전화를 했다며 이를 “청탁성 민원”이라고 비판하자 반발한 것이다.
서 위원장은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “국힘당에서 허위사실을 유포하고 있어서 이렇게 오게됐다”며 “제가 정점식 국힘당 원대를 허위사실 유포로 법적 조치 한다”고 밝혔다.
앞서 정 원내대표는 이날 오전 최고위원회의에서 “집권여당 국회의원으로부터 청탁 전화를 받은 선관위가 9분 만에 답신을 주면서 민원 대기조처럼 움직이던 바로 그 시간 많은 국민들은 투표용지조차 받지 못해 1시간, 3시간, 6시간 넘게 기다려야 했다”고 말했다. 이어 “민주당이 선관위 개혁에 손톱만한 진심이 있다면 서영교 위원장은 법사위원장을 사퇴하고 특검 추천권은 야당에게 맡겨야 한다”고 주장했다.
이에 대해 서 위원장은 해당 통화는 기초·광역의원 선거에서 ‘이중 기표’로 무효표가 발생하지 않도록 유권자들을 상대로 선관위가 홍보를 해달라고 요청한 것이었다고 반박했다. 그는 “선관위의 국민의 참정권을 제대로 실현할 수 있게 요청하는 것은 국회의원의 당연한 임무 아닌가”라며 “이중기표가 있어서 무효표가 수천표씩 나온다”고 했다. 사적인 청탁이나 민원이 아니었다는 뜻이다.
서 위원장은 또 “제가 이중투표방지대책 요청한 시간은 오전”이라며 “그 시각에 투표용지가 모자라 1시간 3시간 6시간까지 기다리게했다 마치 제가 그것을 하기 위한 원인인 것처럼 허위사실 고위로 유포한 것에 대해서 제가 법적조치한다”고 말했다. 앞선 선관위 발표 등에 따르면 그날 투표용지 부족 사태는 오후에 발생했다.
서 위원장은 “국힘도 수없이 (선관위에) 전화, 통화했다. 그러면 국힘에서 할 땐 로맨스고 남이하면 불륜인가”라고 했다.
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