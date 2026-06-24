김구 탄생 150년과 美독립 250년…워싱턴서 ‘독립국 선언’ 특별전

국립대한민국임시정부기념관과 국가유산청 국외소재문화유산재단은 백범 김구 선생 탄생 150주년 및 미국 독립 250주년을 맞아 25일부터 9월 26일까지 미국 워싱턴 주미대한제국공사관 특별전시실에서 ‘독립국임을 선언하노라’ 특별전을 개최한다.
특별전은 총 4부로 구성된다. 프롤로그 ‘자주독립의 함성, 세계가 주목한 한국의 독립운동’을 비롯해 △우리나라 최초의 민주공화제 정부, 대한민국 임시정부△독립운동의 중심, 대한민국 임시정부 △가자 조국으로! △대한민국 정부, 임시정부를 계승하다 그리고 에필로그 ‘독립의 정신을 이어가다’로 이어진다. 이를 통해 민주주의와 자주독립의 가치를 되새기고 대한민국 독립운동의 역사적 의미와 국제적 가치를 널리 알린다는 방침이다.
전시에는 대한민국 임시정부의 역사를 보여주는 ‘대한민국 임시헌장’ 등 유물 54점을 선보이는 것은 물론 인공지능(AI)을 활용한 전시 콘텐츠, 영상자료도 활용해 관람객들이 임시정부의 역사와 가치를 보다 쉽고 생생하게 이해할 수 있도록 했다.
박정혜 국외소재문화유산재단 이사장은 “이번 특별전이 대한제국의 자주외교 정신과 대한민국 임시정부의 독립운동 역사를 연결해 보여주는 의미 있는 전시가 되기를 기대한다”고 말했다.
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